Fiscalização confirma desmate em 121 hectares de Mata Atlântica no Paraná

Da Redação Bem Paraná

Balanço do primeiro dia da Operação Nacional Mata Atlântica em Pé, que já fez ações de fiscalização em quatro municípios paranaenses (Guarapuava, Inácio Martins, Pinhão e Prudentópolis), constatou desmatamento de 121 hectares de floresta. Apenas na segunda-feira, houve cinco autuações ou notificações e interdição de quatro áreas. Uma pessoa foi presa.

A operação, realizada simultaneamente em 15 estados, continua até hoje (exceto em Minas Gerais e no Ceará, onde as ações se estenderão por mais um dia). Na quinta-feira, serão apresentados os resultados gerais.

Unidades do Ministério Público de 15 estados brasileiros lançaram na segunda-feira, a Operação Nacional Mata Atlântica em Pé, que conta com a participação de polícias ambientais e órgãos públicos da área, com o objetivo de identificar desmatamentos em áreas de Mata Atlântica, punir os responsáveis e cobrar a reparação dos danos.

A ação conjunta é realizada pelos MPs dos seguintes estados: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará.

O bioma da Mata Atlântica está presente em 17 estados brasileiros e cobre (em sua extensão original) cerca de 13% do território nacional, onde vivem aproximadamente 140 milhões de pessoas, que dependem das múltiplas funções ambientais da Mata Atlântica. Apesar disso, continuam ocorrendo desmatamentos em toda a sua extensão.