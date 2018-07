Forte nevoeiro deixa Afonso Pena fechado nesta manhã. Mínima de Curitiba foi de 2,8ºC

Redação Bem Paraná com assessoria

O dia amanheceu gelado e com um forte nevoeiro em Curitiba. O aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, está fechado para pousos e decolagens. Até as 8h50, quatro voos tinham sido cancelados por causa do forte nevoeiro, segundo os dados da Infraero. Outros cinco estavam previstos, mas com atraso.

Segundo o Simepar, diferente do mesmo período de ontem, a nebulosidade está mais presente sobre as regiões da faixa norte e no centro do Estado. Por isso, o sol deve demorar a aparecer deixando a manhã ainda mais gelada e também por mais tempo.

Por conta disso, as temperaturas no noroeste ficaram m torno dos 10ºC. Mas o frio, assim como nesta quarta-feira, 11, esteve mais forte no centro-sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. A cidade mais fria fo Estado foi a de General Carneiro com -1,1ºC.

Segundo do Instituto Simepar, ao longo desta madrugada de quinta-feira,12, os termometros marcaram 2,8 ºC,em Curitiba. Mesma temperatura registrada por volta das 7 horas desta manhã. Por voltas das 8 horas, a temperatura tinhs subido apenas para 3ºC. Essa condição do tempo também se apresenta em toda a região metropolitana.