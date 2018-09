Gaeco cumpre mandados na Grande Curitiba e São Paulo contra sonegação fiscal

Redação Bem Paraná com assessoria

Com participação de agentes da Receita Estadual do Paraná, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), órgão do Ministério Público do Paraná, cumpre na manhã desta terça-feira, 18 de setembro, cinco mandados de busca e apreensão em Curitiba, Pinhais e Campo Largo e três em endereços da cidade de São Paulo e Região Metropolitana (com apoio do Gaeco da capital paulista). Os mandados são cumpridos em residências, em uma empresa e em um escritório de contabilidade. Durante a operação, batizada de Óxido, uma pessoa foi detida por ter em casa munição irregular.

O Gaeco apura ilícitos na área de sonegação fiscal, falsidade documental e lavagem de dinheiro. Estão sendo investigados empresários que criam empresas de fachada cujos débitos tributários o Estado não consegue cobrar, pois as empresas logo são fechadas, sendo substituídas por outras com a mesma finalidade de dificultar a cobrança dos impostos. Os empresários, porém, continuam suas atividades comerciais em empresas que funcionam regularmente, sem gerar débitos tributários, que são lançados nas empresas de fachada. Com esse esquema, essas empresas (do ramo de metais e recicláveis) conseguem manter-se formalmente em dia perante a Receita Estadual e os credores. O valor dos débitos não pagos já apurados totalizam cerca de R$ 37,6 milhões.