Haddad deixa a sede da PF onde esteve com Lula; anúncio da troca está previsto para o começo desta tarde

Redação Bem Paraná com assessoria

O candidato do PT ao Palácio do Planalto, Fernando Haddad, passou a manhã desta terça-feira (11) reunido com o ex-presidente Lula na sede da Polícia Federal, em Curitiba. Após o encontro com o padrinho político, Haddad vai aguardar o fim da reunião da executiva nacional do partido, realizada no um hotel na capital paranaense, para só então ser oficializado como substituto de Lula na chapa petista. O anúncio, a ser feito em frente à sede da PF, está previsto para as 14h30.

Parte dos integrantes da cúpula nacional do PT ainda defende que o partido aguarde o julgamento de um recurso no supremo tribunal federal que pode aumentar o prazo para a discussão sobre a substituição do ex-presidente Lula na chapa do partido ao Palácio do Planalto.

A comissão executiva nacional do Partido dia Trabalhadores acerta os últimos detalhes antes de anunciar a substituição de Lula pelo ex-ministro Fernando Haddad na cabeça da chapa Presidencia. Termina nesta terça-feira, 11, o prazo concedido pela Justiça Eleitoral para a substituição do ex-presidente Lula.

Além da presidente do PT senadora Gleisi Hoffmann, a ex-presidente Dilma Rousseff, participam da reunião em Curitiba.

O PT convocou a militância para um ato, as três horas da tarde, na vigília Lula Livre, ao lado da Polícia Federal, no bairro Santa Cândida em Curitiba, onde pode será anunciada a nova chapa Com Fernando Haddad candidato e Manuela Davila do pcdob como vice.