Icônico, Nelson Mandela completa 100 anos. Veja cinco filmes sobre o ativista

Lycio Vellozo Ribas

O príncipe tribal que virou guerrilheiro. O guerrilheiro que virou ativista. O ativista que virou preso político. O preso político que virou presidente. O presidente que virou exemplo. O exemplo que virou mito. Esse é Nelson Mandela, que hoje completa 100 anos de existência. Ou, para seu povo, “Madiba”.

Nascido em 18 de julho de 1918, em Mzevo (África do Sul), em uma família de nobreza tribal, ele poderia simplesmente ocupar um cargo de chefia da tribo. Mas descartou essa ideia. Foi para Johannesburgo, trocando a vida rural pela faculdade de Direito. Transformou-se em advogado e virou líder da resistência não-violenta da juventude. Mas também virou réu em um julgamento por traição. Foragido, tornou-se depois o prisioneiro mais famoso do mundo. Foi preso em 1962 – quando o regime racista de governo sul-africano, o apartheid, estava por cima – e em 1964 recebeu uma sentença de prisão perpétua. Ficou mais de 27 anos na Ilha de Robben, perto da Cidade do Cabo. Acabou libertado em fevereiro de 1990, após negociações finalizadas pelo então presidente Frederik de Klerk, — “o mais sério e honesto dos líderes brancos” com quem Mandela diz ter negociado. A partir daí, Madiba deu uma estupenda volta por cima: tornou-se o maior símbolo da luta pela igualdade racial, ganhou um prêmio Nobel (em 1993) e foi eleito presidente da África do Sul (em 1994). Ao terminar o mandato, entrou para a história pelo ativismo em prol da igualdade racial. Essa imagem manteve-se mesmo depois de sua morte, em dezembro de 2013, aos 95 anos.

Um personagem assim não poderia passar batido sem registros no cinema. E eles ocorreram. Vários documentários o retrataram, como ‘Mandela: Son of Africa, Father of a Nation’, de 1996, que fala sobre a vida de Mandela desde a adolescência e foi indicado ao Oscar da categoria. Ou ‘Shall Never Lose Hope’, de 1984, feito quando o ativista ainda estava preso e que traz entrevistas com a filha dele, Zindzi, e a mulher, Winnie. Ou ‘Countdown To Freedom: Ten Days that Changed South Africa’, de 1994, sobre os dias que antecederam a vitória de Nelson Mandela nas primeiras eleições livres da África do Sul.

Também houve superproduções com atores hollywoodianos no papel de Mandela. Morgan Freeman estrelou a mais famosa delas, ‘Invictus’, com direção de Clint Eastwood, que traz Madiba e a campanha da África do Sul no Mundial de Rugby em meio a um país que está se reerguendo enquanto sedia a competição. Freeman foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo papel – e Matt Damon, que contracena com ele, foi indicado como melhor coadjuvante. Já o mais recente é ‘Mandela: o Caminho para a Liberdade’, com Idris Elba no papel do ativista. O filme foi lançado em 2013 e é baseado na autobiografia de Mandela.

Cinco filmes com Mandela

‘Mandela’ (1987)

Ator que interpreta Mandela: Danny Glover

(da série ‘Máquina Mortífera’)

O filme de Philip Saville traz os anos de ativismo político de Mandela entre as décadas de 40 e 50, até ele ser condenado à prisão. Isso o forçou a se separar de Winnie Mandela (Alfre Woodard, de ‘Retratos de Uma Realidade’). Mesmo assim, ela sempre lutou pela liberdade dele e também virou uma ativista política.

‘Mandela e De Klerk’ (1997)

Ator que interpreta Mandela: Sidney Poitier

(‘Ao Mestre com Carinho’)

Dirigido por Joseph Sargent, o filme foi feito para a televisão. O roteiro traz desde a prisão de Mandela em 1964 até sua libertação em 1990, graças a uma negociação finalizada pelo então presidente sul-africano Frederik De Klerk (Michael Caine, da trilogia ‘Batman’ dirigida por Christopher Nolan). Em 1993, os dois dividiram o prêmio Nobel da Paz.

‘Mandela: A luta pela Liberdade’ (2007)

Ator que interpreta Mandela: Dennis Haysbert

(da série ‘24 Horas’)

A história dirigida pelo dinamarquês Billie August é baseada nas memórias do guarda James Gregory (Joseph Fiennes, de ‘Shakespeare Apaixonado’), um guarda sul-africano racista. Ao manter contato com Mandela durante 20 anos na prisão da Ilha de Robben, Gregory vai mudando sua opinião sobre o regime do apartheid.

‘Invictus’ (2009)

Ator que interpreta Mandela: Morgan Freeman

(de ‘Todo Poderoso’)

Mandela detestava rugby, um esporte da elite branca. Mas em 1995, em seu primeiro ano como presidente da África do Sul – que iria sediar o Mundial – ele percebeu o potencial do esporte para unificar a população. E começou a interagir com o capitão do time sul-africano, Steven Pienaar (Matt Damon, da trilogia ‘Jason Bourne’). O filme é de Clint Eastwood.

‘Mandela: Caminho para a Liberdade’ (2013)

Ator que interpreta Mandela: Idris Elba

(da série ‘Luther’)

O longa de Justin Chadwick é baseado na autobiografia de Mandela – escrita em 1994 – e foi lançado quando o líder sul-africano já estava com 95 anos e graves problemas de saúde. Traz todo o percurso traçado pelo líder sul-africano a partir de seu próprio ponto de vista, desde a aldeia em que nasceu até a libertação, passando pelo casamento com Winnie (Naomie Harris).