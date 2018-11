Idosos fazem campanha na web com pedidos de Natal e em duas horas são adotados

Redação Bem Paraná com assessoria

Uma ação social realizada por uma instituição de Sorocaba, interior de São Paulo, na rede social deu resultado em menos de duas horas. A organização do Lar São Vicente de Paulo colocou na rede social várias fotos nas quais os internos faziam seus pedidos de Natal. Segundo a organização, a campanha um sucesso tão grande que os pedidos feitos por meio das redes sociais foram atendidos em menos de duas horas.

A campanha "Eu Adoto Esse Sonho de Natal", que começou em dezembro de 2016 e foi repetida em 2017, voltou a alegrar os moradores do Lar este ano. A organização fez uma sessão de fotos com os idosos e postou as imagens em suas redes sociais. Nas publicações, os assistidos pela entidade aparecem com uma lousa com a descrição do presente que querem ganhar.

Entre os pedidos estão roupas, calçados, perfume, etc https://web.facebook.com/pg/lsvpsorocaba/photos/?tab=album&album_id=1435094826593026. O lar atende 98 idosos com mais de 60 anos em situação de vulnerabilidade ou com algum tipo de enfermidade e todos eles já foram "apadrinhados" na campanha.