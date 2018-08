Justiça pede o bloqueio de bens do prefeito de Londrina por irregularidades no IPTU do condomínio onde mora

Redação Bem Paraná com informações do Bom Dia Paraná

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) pediu o bloqueio de R$ 1,6 milhão do prefeito de Londrina, município a 381 quilômetros de Curitiba no Norte do Paraná. Marcelo Belinati (PP) é alvo de uma ação por improbidade administrativa, enviada à Justiça na tarde desta última quarta-feira (1º).

A denúncia foi feita com base em irregularidades no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do condomínio fechado em que mora com a família. O bloqueio de bens é para assegurar recursos para multas, no caso de condenação.

Segundo a denúncia, o IPTU foi reajustado em até 400% no imposto em praticamente toda a cidade. No entanto, o reajuste aplicado no residencial onde Belinati mora os valores ficaram abaixo da média de mercado, conforme a investigação do MP-PR. Esse 'benefício' teria ocorrido porque a documentação do residencial não estava atualizada. O condomínio, considerado de alto padrão, ficou ainda isento da cobrança da taxa de coleta de lixo.

Durante as investigações, uma sindicância aberta na prefeitura apontou falhas técnicas em relação ao condomínio onde o prefeito reside, mas queas irregularidades já estariam sendo sanadas. Apesar disso, o MP-PR informou que 'entende que o prefeito deve ser responsabilizado'. Para o Ministério Público, Belinati omitiu as irregularidades e não exigiu a regularização.