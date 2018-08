Laura Pausini se apresenta nesta segunda-feira no Teatro Positivo, em Curitiba

Da redação

A vencedora do Grammy® e de múltiplos prêmios Grammy® Latino, Laura Pausini, se apresenta nesta segunda-feira (27), no Teatro Positivo, em Curitiba.

“Não aguento mais, estou pronta e o compromisso que me aguarda é, mais uma vez, um desafio emocionante. A música é minha vida e logo vou me sentir mais forte do que nunca com minha voz, meus pensamentos e meu coração”, declarou a cantora ao anunciar as novas apresentações.

O Circus Maximus, tradicional arena da Roma Antiga (Itália), foi o local escolhido para a abertura da turnê mundial e receberá dois shows, em julho. E Laura Pausini entra para a história! Foi aprimeira mulher a se apresentar neste palco que já recebeu artistas lendários como Rolling Stones e Bruce Springsteen. A turnê mundial segue depois para as principais cidades da Europa, Estados Unidos e América Latina.

Com milhões e milhões de álbuns vendidos, Laura é a mais importante e admirada cantora italiana no campo musical no mundo nos últimos 25 anos.

A cantora italiana Laura Pausini comentou sobre a participação de Simone e Samaria em seu último álbum “Fatti Sentire”, lançado pela Warner. A dupla sertaneja participa do single “Novo”, cujo clipe foi gravado no Brasil.

“Gravei o clipe em São Paulo e adorei demais as duas, viraram amigas especiais, coleguinhas mesmo”, afirma a cantora, em entrevista a Faa Morena, no programa Ritmo Brasil (RedeTV!).

Laura Pausini relembrou ainda no bate-papo a primeira vez em que esteve no Brasil e admite que foi “amor à primeira vista”. “Eu me lembro bem que escutei as pessoas falando comigo em português e entendi tudo. Na hora, pensei: ‘É incrível’. Adorei tudo. Quando eu era mais nova, fui ao Rio de Janeiro também e fiquei com os olhos apaixonados.”

O clipe aconteceu em dois ambientes e com diversos figurinos. A cantora italiana usou uma jaqueta onde estava escrito Itália e Brasil, unidos por um coração. “É a realização de mais um sonho em nossa carreira. Sempre acompanhamos o trabalho da Laura e, agora fazer esse feat com essa diva, é maravilhoso!”, afirmou Simaria, na época da gravação.

SERVIÇO

Laura Pausini

Quando: Hoje, Abertura do teatro: 20h /Início do espetáculo: 21h

Onde: Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Horários:

Duração do show: cerca de 90min

Quanto: variam de R$400,00 (meia-entrada) a R$1.100,00 (inteira), de acordo com o setor.

Plateia Premium - R$1.100,00 (inteira) e R$550,00 (meia-entrada);

Plateia Inferior - R$900,00 (inteira) e R$450,00 (meia-entrada);

Plateia Superior - R$800,00 (inteira) e R$400,00 (meia-entrada).

AInformações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283

Realização: MCA Concerts