Mercados de bairro se firmam como tendência no setor em Curitiba

Ana Ehlert

Proximidade e ofertas especiais são os motivos que levam a dona de casa Neusa Coutinho, 71 anos, a frequentar o Triunfo Supermercados da rua Carmelita Cavassin, no Abranches. “Eu moro há 48 anos no bairro e desde que eles abriram o supermercado aqui eu costumo comprar frutas e verduras, nas terças e quartas, aqui”, diz Neusa.

A loja da é uma das três da rede, que nasceu em 1999 no Abranches com a compra de um mercadinho menor a algumas quadras da Carmelita Cavassin. “Dali eu ergui o mercadinho, vendi, comprei outro reergui e depois vendi, até conseguir dinheiro para construir esta loja”, conta a proprietária Angela Maria Peters.

Atualmente são três lojas da rede Triufo: duas no Abranches e uma no Centro da Cidade. O mix de produtos é formado por mais de 18 mil itens, distribuídos nas três lojas, de acordo com a preferência da clientela. “Cada uma delas tem um público diferente e, por isso, os produtos oferecidos também são diferentes”, conta Angela.

Mesmo sendo uma empresa familiar, a rede emprega diretamente 180 pessoas . E para driblar a rotatividade comum ao setor, investe em premiações para incentivar os funcionários, como viagens aqueles que fazem aniversário de casa, caso do repositor Fábio Pinto Ribeiro, 52 anos, que ganhou um cruzeiro pela costa fluminense.

O relato de Angela e a motivação de dona de casa Neusa sem confundem com as histórias dos chamados mercados de bairro, que a cada ano ganham maior importância no setor. Segundo a última pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, em 2015, sobre os minimercados no Brasil, este é o segundo maior ramo do país em número de pequenos negócios e representa 6% do produto interno bruto (PIB) do Brasil.

No setor supermercadista, os minimercados representam 35% das vendas. “Acreditamos muito no comércio de vizinhança e nossa estratégia de trabalho é em boa parte voltada para o atendimento desse segmento”, destaca Tiago Bocchi, proprietário do Comercial Bocchi, distribuidor atacadista que atende supermercados, mercearias, panificadoras, lojas de conveniência e os setores de food service e hotelaria.

Um reflexo do crescimento desse nicho do mercado varejista é a ampliação da Bocchi. Há quase 20 anos em um imóvel da DCL Real Estate, a empresa se prepara para no próximo ano realizar o sonho de ter um imóvel próprio. O empresário projetou a nova sede com foco na eficiência logística, estrutura de armazenagem e movimentação adequadas ao seu tipo de atividade a exemplo do galpão que ocupa hoje na Vila Hauer. Estar em um local com canais de escoamento rápido para bairros periféricos e região metropolitana fez parte dos acertos do empresário.