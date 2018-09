Mercedes lança 'superjipe' de R$ 1 milhão no Brasil

Da redação

A segunda geração do Mercedes-Benz Classe G acaba de desembarcar no Brasil, na versão topo de linha AMG G 63, com preço sugerido de R$ 1.049.900 e equipada com motor 4.0 V8 biturbo de 585 cv de potência e 86,68 kgfm de torque, com transmissão automática de nove marchas. Se o cliente preferir a edição especial de lançamento Edition 1, que traz mesma motorização e detalhes exclusivos, o valor sobe para 1.179.900.

O AMG G 63 mantém as capacidades fora de estrada e a robustez que fizeram sua fama desde a chegada da primeira geração, em 1979. De série, conta com tração 4x4 e três bloqueios de diferencial para encarar qualquer terreno - embora, considerando os preços e as rodas esportivas de 22 polegadas com pneus de perfil baixo, dificilmente o dono de um G 63 vai colocar o SUV na lama.

O jipão faz de zero a 100 km/h em apenas 4,5 segundos, com velocidade máxima de 220 km/h, limitada eletronicamente. O utilitário esportivo traz diferentes modos de condução, que ajustam resposta do acelerador, assistência da direção, câmbio e carga dos amortecedores para uma condução mais econômica ou mais esportiva. Por fora, o Classe G mantém o visual clássico em forma de caixa, com modernidades como faróis full-LED e tradições como o estepe preso na tampa do porta-malas. Por dentro, o G está mais luxuoso que nunca, trazendo revestimentos de couro e painel digital em duas telas de alta resolução lado a lado, com 12,3 polegadas e configurável. - A série especial, Edition 1 diferencia-se por detalhes exclusivos como faixas decorativas nas laterais, faixa decorativa vermelha na capa dos retrovisores externos e detalhes em preto brilhante - as rodas raiadas, também aro 22, têm acabamento preto fosco e exibem uma faixa vermelha nas bordas.

Na cabine, a cor vermelha também se faz presente nas costuras do painel, no console central e nos bancos traseiros - os dianteiros, por sua vez, têm acabamento preto e vermelho.