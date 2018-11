Mesária é presa após espalhar que urnas teria votos na memória

Redação Bem Paraná com assessoria

Em Maringá, no Norte do Paraná, uma mesária provocou uma grande confusão ao espalhar informações falsas de que haveria votos na urna, antes mesmo da votação. Segundo as informações do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), ela após verifica a falta de veracidade por meio da impressão da zerésima, que atestou a não existência de nenhum voto dentro da urna, foi recolhida pela Polícia Federal para a averiguação. A zerésima é um boletim que é emitido ao ligar a urna eletrônica no início da votação para provar que a urna está em pleno funcionamento e sem votos. É verificada e assinada por todos na seção.

A mulher teria ainda quebrado a urna que foi substituída por outra e a votação foi iniciada.

A mulher, mesmo depois de constatar que não havia nenhum voto na urna, insistia em ligar para outras pessoas dizendo que tinham votos na urna, provocando com isso uma confusão e atraso no início da votação no Colégio Santo Inácio, em Maringá. Por conta disso, algumas pessoas passaram a postar informações pelo whatsapp de que haveria votos na urna, o que é falso. Ou seja, mais uma fake news.