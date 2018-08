Ivan Santos com colaboração dos editores do Bem Paraná

O jurista Miguel Reale Júnior, coautor do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, deverá ser o candidato a vice-presidente na chapa do senador Alvaro Dias, se o Podemos não acertar aliança com outros partidos. Dias, no entanto, crê que a vaga será oferecida para alguma sigla coligada. "Provavelmente teremos coligação, e o nome do vice será indicado pelos aliados", disse o pré-candidato em entrevista ao programa Central das Eleições, da GloboNews, na noite de segunda-feira. Dias não mencionou com quais partidos tem negociado apoio. A convenção do Podemos está marcada para o sábado, dia 4.

Impeachment

Reale Júnior, que é filiado ao Podemos, é o segundo dos três autores do pedido de impeachment que é cotado para uma chapa presidencial. A advogada Janaína Paschoal está negociando com o PSL para ser a vice na chapa do deputado Jair Bolsonaro. O terceiro autor do pedido de impeachment foi o jurista Hélio Bicudo, que tem 96 anos. No mês passado, Reale Júnior gravou um vídeo declarando apoio a Dias na eleição presidencial. "Alvaro Dias é alguém que tem experiência e sabe o que deve ser eliminado e construído", disse o jurista na ocasião.

Fake news

O deputado estadual e pré-candidato ao governo Ratinho Júnior (PSD), criou um grupo de trabalho dedicado ao combate de fake news. Serão vários especialistas, com formação jurídica, na área de Tecnologia da Informação e na área de Comunicação que vão se dedicar ao combate de informações falsas disseminadas na internet. O grupo será coordenado pelo advogado especialista em direito digital, Helio Camargo de Abreu e pelo advogado eleitoralista Gustavo Bonini Guedes, a equipe reúne ainda p!eritos forenses digitais e especialistas em marketing digital.

Alerta

Além do alerta sobre conteúdos duvidosos disseminados na internet ou pelo celular, o “comitê” fará um monitoramento diário para identificar mensagens suspeitas compartilhadas e os autores. Segundo Guedes, coordenador jurídico da campanha do candidato do PSD, “com essas informações vamos agir rapidamente, adotando medidas legais, na justiça eleitoral, para a remoção do conteúdo ilícito e a reparação cível e criminal conforme cada caso.”

Protocolo

A governadora e pré-candidata à reeleição, Cida Borghetti (PP) anunciou, ontem, em reunião com secretários e dirigentes de empresas públicas, a criação do grupo de trabalho para levar o Sistema de Protocolo Integrado (e-Protocolo) a todos os órgãos estaduais. “Com isso, os documentos emitidos e recebidos pelo Estado passarão a ser digitalizados”, disse Cida.

EstaR

Os vereadores de Curitiba retomam hoje os trabalhos após o recesso parlamentar de julho. Na primeira sessão do semestre, estão na pauta cinco projetos de lei e pelo menos 30 requerimentos e indicações. Os vereadores decidirão, por exemplo, se prorrogam, ou não, o prazo para implantação da cobrança fracionada do Estacionamento Rotativo (EstaR). Na proposta, a prefeitura pede até o final de 2018 para realizar a mudança.

Prazo

O Plano Diretor de Curitiba completou dois anos em vigor no último dia 17 de dezembro, data em que venceu o prazo dado pela norma para que a prefeitura tivesse implantado a cobrança fracionada do EstaR. O Executivo pediu a prorrogação em novembro em 2017 e o projeto, depois de avaliada pelas comissões temáticas do Legislativo, chega agora para a votação em plenário. Na justificativa, assinada pelo prefeito Rafael Greca, argumenta-se que a prorrogação do prazo evitará confusão entre os usuários do Estacionamento Regulamentado, pois ainda existe estoque de talões de EstaR e de avisos de regularização a serem utilizados.