Mulheres lotam o Calçadão da XV de Novembro, em Curitiba, em manifestação contra Bolsonaro

Ana Ehlert - Redação Bem Paraná

A maniefestação Mulheres contra Bolsonaro reúne milhares de mulheres no Centro de Curitiba na tarde deste sábado, 29. Segundo o organizadores do evento, na rede social Facebook mais de 12 mil mulheres confirmaram a presença no evento. A concentração foi na Boca Maldita, Centro de Curitiba. De lá as manifestantes sairam em passeata pelo Calçadão da XV de Novembro em direção a Praça Santos Andrade, onde fica o prédio da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Segundo os organizadores do evento, 50 mil pessoas participaram do ato. Já a Polícia Militar estimou em apenas dois mil o número de participantes.

Manifestantes, em sua maioria mulheres, realizaram atos contrários a Jair Bolsonaro (PSL) pelo Brasil neste sábado (29). Batizado de #EleNão, o movimento foi convocado pelas redes sociais durante o mês de setembro por eleitoras críticas ao candidato, incluindo várias artistas. Apoiadores de Bolsonaro também realizaram atos em diversas cidades.

Exterior

Em várias cidades do exterior também foram realizados atos contra a candidatura de Bolsonaro. Entre elas Nova York (EUA), Lisboa (Portugal), Barcelona (Espanha), Milão (Itália), Paris (França) e Genebra (Suíça).