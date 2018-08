Museu Oscar Niemeyer abre três novas exposições nesta quinta

Da redação

O Museu Oscar Niemeyer (MON) inaugura nesta quinta-feira (2), às 19 horas, as exposições Arte_Decodificação Cosmológica e Espaços do Desenho, de Uiara Bartira, e a segunda parte da mostra Luz = Matéria, com obras do acervo do museu. No dia e horário da abertura a entrada é gratuita.

A ideia da exposição Luz = Matéria é apresentar obras que têm como ponto comum de um lado a luz, e, de outro, a materialidade. A primeira parte ‘Luz’ inaugurou em outubro de 2017, na sala 6, com obras de Claudio Alvarez, Alfredo Andersen, José Bechara, Maureen Bisilliat, Martin Chambi, Flavio Damm, Theodoro de Bona, Alberto Guignard, Julio Le Parc, Abraham Palatnik, Vik Muniz e Daniel Senise, entre outros.

Neste segundo segmento, ‘Matéria’, foram selecionados trabalhos de Tomie Ohtake, Efigênia Rolim, Julio Le Parc, Anna Mariah Comodos, Bernadete Amorim, Regina Silveira, Iberê Camargo, Daniel Senise, Francisco Brennand, João Turin, Joan Miró, Emanoel Araújo e Miguel Bakun, entre outros. As duas salas somam aproximadamente 180 obras.

Uiara Bartira — São dois espaços dedicados à obra da gravadora curitibana, referência em gravura e uma das mais importantes artistas paranaenses no cenário artístico do Brasil.

No hall entre as salas 1 e 4 foi montada a instalação ‘Arte_Decodificação Cosmológica’. Trata-se de um painel de 1.002 imagens que exploram dez diferentes segmentos da história da arte. — resultado de mais de 20 anos de trabalho da gravadora.

Elas estarão expostas em sua forma física e digital. O público poderá interagir com cada obra e navegar pela pesquisa da artista acerca destes temas, além de entrar em contato com as matrizes usadas para produzir as gravuras. Fazem parte da instalação um site, QR Code, TV touch e matrizes em madeira.

Na Sala 0, a mostra “Espaços do Desenho” reúne obras de Uiara pertencentes ao acervo do MON. Foram selecionados cerca de 30 entre os mais de 200 trabalhos da gravadora sob a guarda do museu doadas pela própria artista.

O conjunto faz também uma homenagem à artista que, além de produzir uma obra consistente reconhecida em todo o país, também se ocupou da formação de público e professores .

Serviço

Exposições: Arte_Decodificação Cosmológica e Espaços do Desenho, de Uiara Bartira

Quando: de 2 de agosto a 4 de novembro de 2018

Onde: Hall, entre salas 1 e 4, e Sala 10

Entrada gratuita na data e horário da abertura

Matéria – segunda parte da mostra Luz=Matéria

Abertura: 2 de agosto, quinta, às 19 horas

Longa duração

Local: Sala 6

Entrada gratuita na data e horário da abertura

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999

41 3350 4400

Visitação: terça a domingo, das 10h às 18h — acesso até 17h30

R$ 20,00 e R$ 10,00