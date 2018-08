Número de acidentes de trânsito volta a crescer em Curitiba

Rodolfo Luis Kowalski

Os acidentes de trânsito estão em alta em Curitiba. Entre janeiro e julho deste ano foram registradas 5.052 ocorrências na Capital, número 3,72% superior ao verificado no mesmo período de 2017. Isso significa que em 2018 a cidade tem registrado, em média, 23,9 acidentes por dia, praticamente uma ocorrência a cada hora.

Os dados, levantados pelo Bem Paraná por meio do Sistema Digital de Dados Operacionais do Corpo de Bombeiros do Paraná (Sysbm-CCB), revelam ainda que o número de registros nos sete primeiros meses deste ano é o maior para o período desde 2015, quando haviam sido notificadas 5.147 ocorrências. Já o número de óbitos (51) é igual ao do ano anterior.

Importante notar, ainda, que entre 2014 e 2016 verificou-se uma redução de 20,52% nos acidentes, que caíram de 5.510 para 4.572. A partir de 2017, porém, as estatísticas voltaram a crescer, sendo o número atual de ocorrências 10,5% superior ao verificado dois anos atrás.

Curiosamente, porém, o recorde de mortes para os cinco anos analisados foi registrado justamente em 2016, ano que teve o menor número de acidentes de trânsito na cidade.

Acidentes de trânsito em Curitiba

(1º de janeiro a 31 de julho de cada ano)

2018 Ocorrências 5.052 Feridos 5.571 Mortos 51 2017 Ocorrências 4.871 Feridos 5.249 Mortos 51 2016 Ocorrências 4.572 Feridos 4.996 Mortos 52 2015 Ocorrências 5.147 Feridos 5.484 Mortos 41 2014 Ocorrências 5.510 Feridos 5.943 Mortos 50

Investigação vai apurar tragédia na Linha Verde

O comando do 20º Batalhão da Polícia Militar vai abrir uma investigação para apurar o acidente envolvendo um veículo da PM na tarde de ontem, em Curitiba. Quatro pessoas morreram depois que uma viatura da polícia perdeu o controle e atingiu um ponto de ônibus na Linha Verde. Outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas os dois policias na viatura. Das mortes, duas morreram no local, uma na ambulãncia e a outra no hospital.

O comando do Batalhão disse que o ocorrido foi uma fatalidade, mas que será apurado com transparência. No momento a PM não soube informar se os policiais estavam se locomovendo para atender a alguma ocorrência. Testemunhas disseram que a viatura vinha com suas luzes giroflex acesas e a sirene ligada.

As mortes confirmadas eram todas mulheres, de 29, 33 e 67 anos, que estavam no ponto de ônibus. A vítima que faleceu no hospital não teve a idade confirmada.

O acidente aconteceu na altura do Viaduto da Avenida Comendador Franco. A Linha Verde ficou fechada por quase três horas para atendimento das v´timas até que fosse liberada parcialmente no final da tarde. Uma longa fila se formou na via, que só foi liberada depois das 17h50.

Ainda segundo testemunhas, a viatura da PM vinha em velocidade compatível com a via — a Linha Verde tem limite de 70 km/h — quando desviou de uma pessoa que atravessava a pista fora da faixa de pedestres. O veículo saiu de controle, atravessou o canteiro central até atingir os passageiros que esperavam no ponto de ônibus. Ainda teria batido em pelo menos quatro carros. Sete ambulâncias e até o helicóptero da PM fizeram o socorro das vítimas.