Natal do Palácio Avenida já tem as datas das apresentações deste ano definidas

Redação Bem Paraná com assessoria

As datas das apresentações do tradicional espetáculo de Natal no Palácio Avenida, no Centro de Curitiba, foram divulgadas. A atração natalina que emociona todo país será realizada nos dias 30 de novembro, 2, 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de dezembro, sempre sextas, sábados e domingos.

O Banco Bradesco, responsável pela atração, informou que o tema deste ano será “Tempo de Sonhar”. Participam do espetáculo crianças de escolas municipais de Curitiba e de instituições de acolhimento apoiadas pelo banco. “O Natal do Bradesco é um convite a uma viagem de magia, encantamento e emoção. Neste ano entregaremos mais um belo e grandioso evento para a cidade”, comentou o diretor de Marketing do Bradesco, Márcio Parizotto.

Natal do Bradesco 2018

Tema: Tempo de Sonhar

Onde: Palácio Avenida – Centro de Curitiba/PR

Quando: 30 de novembro, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de dezembro (às sextas, sábados e domingos)

Horário: 20h15

Duração: 45 minutos por apresentação