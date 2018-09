O ex-governador Beto Richa, a mulher, Fernanda, e o irmão Pepe, são presos nesta manhã de terça-feira

Ana Ehlert - Redação Bem Paraná com assessoria

O ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) e a mulher Fernanda Richa foram presos na manha desta terça-feira,11, no apartamento onde residem no bairro Ecoville, em Curitiba. Deonlison Roldo, que é ex-chefe de gabinete do ex-governador, também foi preso, no bairro Tingui, onde mora. As três prisões são temporárias, com validade de cinco dias. Beto Richa é candidato ao Senado e, na última pesquisa, aparecia em segundo lugar na corrida eleitoral com 28% das intenções de voto. Ao todo, são 15 mandados de prisão. Até o momento, oito pessoas foram presas. O coordenador do Gaeco ressaltou que as prisões têm fundamento legal.

Os mandados de prisão contra os três foram cumpridos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e são oriundos de um investigação sobre o programa Patrulha Rural, batizada de Operação Rádio Patrulha. Após os presos passarem por exame de corpo delito, na sede do Gaeco, eles devem ser transferidos para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba.

O empresário Joel Malucelli, dono da J. Malucelli, é outro alvo de prisão do Gaeco. Ele também é dono da Band, da BandNews, da CBN e do Metro Jornal, em Curitiba. Em nota a assessoria do empresário esclarece que as acusações são injustas e nega qualquer irregularidade. Ressalta ainda que sempre esteve à disposição das autoridades para esclarecimentos. A assessoria informou ainda que o empresário desde 2012 se desligou das atividades e rotinas da empresa fundada por ele e se encontra na presente data em férias, fora do país, aguardando orientação de seus advogados, que ainda não foram notificados oficialmente sobre a operação.

As empresas Cotrans, Ouro Verde e J. Malucelli são investigadas por fraude no programa Patrulha do Campo.

Lista dos mandados de prisão da operação do Gaeco:

Fernanda Richa (presa)– esposa de Beto Richa e ex-secretária da Família e Desenvolvimento Social

Deonilson Roldo (preso) – ex-chefe de gabinete do ex-governador

Pepe Richa (preso) – irmão de Beto Richa e ex-secretário de Infraestrutura

Ezequias Moreira (preso)– ex-secretário de cerimonial de Beto Richa

Luiz Abib Antoun (preso) – parente do ex-governador

Edson Casagrande – ex-secretário de Assuntos Estratégicos

Celso Frare (preso) – empresário da Ouro Verde

Aldair W. Petry (preso)

Dirceu Pupo – contador

Joel Malucelli – empresário J.Malucelli

Emerson Cavanhago – empresário

Robinson Cavanhago – empresário

Túlio Bandeira – advogado

André Felipe Bandeira

O ex-chefe de gabinete de Richa, Deonilson Rodo também é alvo de prisão da Polícia Federal (PF) na 53ª fase da Operação Lava Jato, chamada de Operação Piloto, deflagrada também nesta manhã. A casa onde Beto Richa e Fernanda Richa moram é alvo de busca e apreensão pela Lava Jato.

Defesa de Richa

De acordo com os advogados de defesa do ex-governador Beto Richa, até o momento não sabe qual a razão das ordens judiciais proferidas contra Richa. A defesa ainda não teve acesso à investigação do Gaeco.

Empresa Ouro Verde

A assessoria de imprensa do grupo Ouro Verde encaminhou uma nota informando que "no curso ordinário de seus negócios, prestou serviços de locação de máquinas e equipamentos pesados ao Estado do Paraná durante o período de abril de 2013 a julho de 2015 após se sagrar vencedora em processo licitatório público e que cumpriu todas as suas obrigações legais no âmbito de tal contratação, inclusive havendo atualmente cobrança judicial contra o Estado por valores não pagos, apesar dos serviços prestados. Ao longo de seus 45 anos de história, a Ouro Verde jamais se envolveu e nega qualquer envolvimento com relação a qualquer ato ilícito, e tem plena convicção de que demonstrará isso de forma cabal às autoridades competentes."



Já na quinta-feira (13 de setembro), a empresa informou aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado em 11 de setembro de 2018, que Celso Antônio Frare apresentou ao Conselho de Administração pedido de renúncia do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. A empresa ainda destacou que "está tomando todas as medidas necessárias para uma célere recomposição do Conselho de Administração da Companhia e a eleição de um novo Presidente do órgão, o qual será um profissional de mercado, com comprovada experiência e de ilibada reputação."



Na nota, assinada por Karlis Jonatan Kruklis, Diretor Presidente, de Finanças e de Relações com Investidores, a Companhia ainda ressalta que "obteve o devido consentimento do Sr. Celso Antônio Frare para implementar as ações necessárias para promover seu afastamento de todas as suas atividades da Companhia pelo menos durante o período necessário à conclusão das investigações sobre fatos a ele imputados pelo Ministério Público do Estado do Paraná, incluindo para promover uma reestruturação da participação societária direta e indiretamente detida pelo Sr. Celso Antônio Frare na Companhia para que a mesma passe a ser administrada e gerida de forma independente."



Empresa Cotrans

A assessoria juridica da empresa Cotrans disse que não teve acesso ao teor do processo e soube da citação da empresa através da imprensa. Informou ainda que não houve nenhum procedimento de busca e apreensão no local . A defesa disse ainda que a empresa se coloca à disposição das autoridades para fazer os esclarecimentos necessários.

Operação piloto

Em mais uma ação ostensiva decorrente da chamada Operação Lava Jato, a Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 11, a Operação Piloto, nos estados da Bahia, São Paulo e Paraná. Aproximadamente 180 Policiais Federais cumprem 36 ordens judicias nas cidades de Salvador/BA, São Paulo/SP, Lupianópolis/PR, Colombo/PR e Curitiba/PR.

O objetivo da investigação é a apuração de suposto pagamento milionário de vantagem indevida no ano de 2014, pelo Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht, em favor de agentes públicos e privados no Estado Paraná, em contrapartida ao possível direcionamento do processo licitatório para investimento na duplicação, manutenção e operação da rodovia estadual PR-323 na modalidade parceria público-privada.

As condutas investigadas podem configurar, em tese, os delitos de corrupção ativa e passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. O nome dado à operação policial remete a codinome atribuído pelo Grupo Odebrecht em seus controles de repasses de pagamentos indevidos a investigado nesta operação policial.

Os presos serão conduzidos à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba/PR onde permanecerão à disposição da Justiça.

Governo do Paraná

A governadora Cida Borghetti, candidata a reeleição no Paraná, disse que "cada um tem que responder pelos seus atos. Eu estou tranquila, em paz, fazendo o meu trabalho. Cuidando do Estado e também como candidata levando a minha mensagem à população do Paraná”, disse Cida Borghetti na entrevista a rádio Independência de Cascavel.

Cida Borghetti disse ainda que, quando assumiu o Estado, criou a Divisão de Combate à Corrupção que tem autonomia para investigar qualquer membro do governo e apoio total para trabalhar. "A divisão tem total autonomia para desenvolver esse trabalho, ou seja, receber as denúncias e investigar. Eu não compactuo com nenhuma forma de desvio de conduta e com a corrupção que imperou nos últimos anos no País”, disse.

A governadora reiterou que conduz seu governo com diálogo, mas com atitude e firmeza. "Eu peço a população que nos ajude, através do disque denúncia 181 ou do 0800 41 11 13. Repito: eu não compactuo com nenhum desvio de conduta. Tenho falado isso sempre, desde o dia que assumi o governo, há quatro meses. Hoje, inclusive, a Divisão de Combate à Corrupção também está fazendo uma grande operação contra empresas suspeitas de fraudar processos licitatórios", disse Cida Borghetti.

DER

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) encaminhou uma nota informando que está colaborandao com as operações do Gaeco e da Lava Jato. "A direção do órgão foi substituída em abril de 2018 e não tolera práticas de corrupção. O órgão permanece à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. O DER-PR ressalta ainda que o programa Patrulha do Campo, iniciado em março de 2013, foi encerrado em julho de 2015. Já o contrato com a concessionária Rota das Fronteiras para a concessão do Corredor da PR-323 foi rescindido em maio de 2017, sem qualquer ônus para o Estado."

Discriminação dos mandados judiciais da Operação Piloto da Lava Jato



SALVADOR/BA

01 mandado de busca e apreensão

SÃO PAULO/SP

01 mandado de busca e apreensão

PARANÁ/PR

LUPIANÓPOLIS/PR

02 mandados de busca e apreensão

COLOMBO/PR

01 mandado de busca e apreensão

CURITIBA/PR

28 mandados de busca e apreensão

02 mandados de prisão preventiva