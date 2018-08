Operação integrada combate o comércio ilegal de fios de cobre roubados nas ruas de Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

Cerca de 50 servidores públicos, entre policiais civis e fiscais da Prefeitura de Curitiba, participam nesta quarta-feira (15) de uma ação integrada para coibir a receptação de materiais de cobre furtados. O objetivo da ação é desestimular o volume de furtos de cabos ou materiais, o que vem causando transtornos ao trânsito e colocam em risco serviços essenciais, como os de saúde.

Além de homens da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR), do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), a ação também conta com a atuação de guardas municipais de Curitiba. As abordagens estão sendo acompanhadas por fiscais das secretarias de Meio Ambiente, de Trânsito (Setran) e de Urbanismo. Os trabalhos são acompanhados por representantes de empresas de telecomunicações.

Dentre os locais que devem ser fiscalizados estão barracões de materiais reciclados e empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. “Os policiais foram orientados a identificar objetos que vão desde cabos de fiação elétrica a lápides de cemitérios. Nestes casos, os possíveis responsáveis por manter tais objetos deverão responder por receptação qualificada”, afirma o delegado-titular da DFR, Matheus Laiola.

Para o delegado-chefe da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), Alexandre Macorin, a intenção é realizar ações como esta de forma periódica, como uma medida mais incisiva de combate ao furto de materiais de metais reaproveitáveis. “Os furtos que acontecem na rede elétrica ou no cabeamento que alimenta os serviços de telecomunicação podem gerar transtornos graves, como cancelamentos de cirurgias. Por isso temos seguido as orientações da secretaria (da Segurança Pública - Sesp) para direcionar esforços para reduzir o número de furtos”, afirma Macorin.