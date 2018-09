Ovnis visitam a Terra desde o início. Saiba como em evento de ufólogos

Redação Bem Paraná com assessoria

O professor universitário Toni Inajar Kurowski, um dos mais importantes especialistas em exame de fotos e filmes de discos voadores, apresentará a palestra “Evidências da presença extraterrestres na História da Terra”, neste sábado (1º de setembro), a partir das 14 horas, no Hotel Nacional Inn Torres, centro da cidade. O evento integra a programação da oficina nos Intensivos de Ufologia, promovida pela Revista UFO, única publicação brasileira sobre o assunto. Os interessados podem fazer a inscrição em www.ufologiabrasileira.com.br.

De acordo com Kuroski, somos visitados desde a Antiguidade por inteligências cósmicas e espécies superiores que parecem ter grande interesse por nossa humanidade. O professor assegura que pesquisas da paleontologia, arqueologia e história da Idade Média, associadas às descobertas e estudos dos ufólogos, garantem que alienígenas já chegaram ao nosso Planeta há milênios. Explica que “isso pode ser constatado de maneira clara em incontáveis evidências deixadas por nossos visitantes na cultura, arquitetura e religião de todas as sociedades terrestres. E ajudaram a construir monumentos como as pirâmides do Egito, os moais da Ilha de Páscoa, os templos na Bolívia e Peru e até a voarem em ‘vimanas’, os discos voadores dos hindus de 7 mil anos atrás.

Sobre Toni Inajar Kurowski - professor universitário, médico veterinário, perito criminal do Instituto da Polícia Civil do Paraná, com especialização em identificação veicular, balística forense, locais de crime e fotografia forense. É pós-graduado em metodologia da ciência e tem mestrado em gestão ambiental. É especialista em exame de fotos e filmes de discos voadores, membro da Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU) e fundador do Instituto Brasileiro de Exopolítica (IBEXO). Coordena o Grupo de Análises de Imagens da Revista UFO, da qual também é coeditor.

Serviço

Oficina Evidências da presença extraterrestres na História da Terra

Organização: Revista UFO

Data: sábado (01.09), das 14h às 18h

Local: Hotel Nacional Inn Torres (Rua Lourenço Pinto, 458 - Centro, Curitiba-PR)

Inscrições: www.ufologiabrasileira.com.br

Investimento: R$ 60,00 e R$ 40,00

Informações: [email protected] ou (41) 9 8872-3839