Paraná tem cidades com mais carros que habitantes. Veja quais são e se a sua é uma delas

Rodolfo Luis Kowalski

Com uma população estimada em 1.917.185 habitantes e uma frota de veículos de 1.406.248, Curitiba se destaca no cenário nacional como a capital mais motorizada do país, com 0,733 carro por habitante. Contudo, a cidade está longe de ser a mais motorizada do estado, se considerada o índice de veículo por habitante.

Dois municípios do estado, por exemplo, apresentam um número maior de veículos do que de pessoas. São os casos de São Jorge do Ivaí, no norte do Paraná, e de Diamante do Sul, no oeste paranaense. Com populações estimadas em 5.559 e 3.454 habitantes, os dois municípios possuem uma frota de 6.038 e 3.476 veículos, respectivamente, destacando-se, proporcionalmente, como os municípios mais motorizados do estado.

Na outra ponta, Guaraqueçaba e Doutor Ulysses, dois dos municípios com os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) no Paraná, aparecem também como os municípios menos motorizados do estado. Enquanto o município litorâneo possui apenas 0,108 veículo por habitante (826 veículos para uma população estimada em 7.679), o da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) apresenta um índice de 0,267 (1.496 veículos para uma população estimada em 5.609).

Por fim, se considerado o Paraná como um todo (os 399 municípios), temos uma taxa de 0,626 veículo por habitante, com uma frota de 7.102.390 veículos para 11.348.937 pessoas. Na prática, isso significa que há no estado três veículos para cada cinco pessoas, em média.

Para a realização do levantamento, foram considerados os dados sobre a frota de veículos disponibilizados pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), sendo que os dados mais recentes são de junho deste ano, e também as estimativas populacionais para 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgadas no final de agosto.

Importante notar que há uma diferença entre os dados relativo a frota divulgados pelo Denatran (que constam na matéria sobre a idade da frota) e pelo Detran-PR. Isso ocorre porque o Denatram não desconsidera, por exemplo, eventuais proprietários que registraram o veículo, mas deixaram de circular e não deram baixa no registro.

Cinco municípios concentram 35,5% do total do PR

Ainda segundo as informações do Detran-PR, cinco dos maiores municípios do Paraná (Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa) concentram 35,5% da frota total de veículos do Paraná. A frota dessas cinco cidades, somadas, chega a 2.522.108 veículos, enquanto a frota total do estado é de 7.102.390 veículos. Por outro lado, quatro municípios do estado sequer chegam a ter uma frota com mil veículos. São os casos de Nova Aliança do Ivaí (739 veículos), Guaraqueçaba (826), Santa Inês (833) e Mirador (902).

