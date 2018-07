Paraná vive inverno de 30ºC e espera por chuva nesta terça

Da Redação Bem Paraná

O inverno 2018, que começou no dia 21 de junho, já é um dos mais quentes e secos dos últimos anos no Paraná. O interior do Estado registra sucessivos 30ºC de temperatura máxima, como aconteceu ontem. A chuva também não tem dado as caras, especialmente neste mês de julho. Uma massa de ar mais quente tem impedido o avanço das frentes mais frias, que trazem chuva, e das massas polares, que resfriam o ambiente.

Em Curitiba, a média de temperaturas máximas tem estado acima da média histórica para o mês de julho — 22ºC, quando a média fica em 20ºC. Apesar do inverno ser o mês com menos chuva durante o ano, este julho não teve chuva alguma na Capital, pelo menos até esta terça-feira (24), quando é esperada chuva fraca.

Temperatura de amanhã tem uma peculiaridade

Os dias mais quentes devem dar lugar a máximas e mínimas mais baixas no Estado a partir de amanhã. E, para Curitiba, a previsão traz uma peculiaridade. A temperatura máxima e a mínima podem ser as mesmas — 13ºC. O inverno é normalmente a estação com as menores amplitudes térmicas, a diferença entre máximas e mínimas. Municípios do Sul também devem apresentar baixa amplitude. Em União da Vitória a mínima prevista amanhã é de 10ºC e a máxima de 13ºC.

Incêndios

Um dos reflexos do tempo mais seco é o risco de incêndios ambientais. No Paraná, até a semana passada, eram registrados quase 3,5 mil ocorrências. A média estava em 16 casos por dia. Ontem, um pequeno trecho de vegetação no Parque Tingui, em Curitiba, teria pegado fogo, apagado por moradores da região. Nestes dias, a umidade relativa do ar também fica baixa, o que ajuda no alastramento de fogo.