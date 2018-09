Parananenses estão entre os que mais compram passagens de ônibus pela internet

Redação Bem Paraná com assessoria

Em 2017, a participação do mercado online na venda de passagens de ônibus alcança 6%, um crescimento de 1 p.p. em relação à participação de 2016. Até o final do ano, o setor online de passagens de ônibus movimentou mais de R$ 916 milhões, com 9.7 milhões de passagens de ônibus vendidas em sites de passagens rodoviárias ou de empresas do setor. Os dados são da quarta edição do estudo E-RODOVIÁRIO, desenvolvido pela ClickBus, plataforma líder de vendas online de passagens de ônibus.

Os cinco principais estados de passageiros que compram suas passagens pela internet são divididos entre as regiões sudeste e sul; São Paulo (29%), Rio de Janeiro (20%), Minas Gerais (11%), Paraná (8%) e Santa Catarina (5%). Como esperado, as rotas São Paulo - Rio de Janeiro e Rio de Janeiro - São Paulo lideram as vendas e agrupam 4% de todas as compras online de passagens de ônibus, mas, apesar da concentração de vendas nessas regiões, dois dos cinco principais trechos vendidos online estão no Centro-Oeste do país: Brasília - Goiânia e Goiânia - Brasília são responsáveis por 2% das vendas. Em 5º lugar está a rota Rio de Janeiro – Belo Horizonte, que representa 1% das vendas online de passagens de ônibus.

Mercado



A quantidade de passagens vendidas por ano faz com que o tamanho do mercado rodoviário alcance R$ 15 bi, representando 2/3 do aéreo, que tem um tamanho de mercado de R$ 26 bi. A venda online no setor rodoviário representa atualmente 6% do total rodoviário chegando a quase R$ 1 bi.



A expectativa é que até o fim de 2018 a representatividade do online chegue a 7%. Essa porcentagem é uma evolução orgânica do e-commerce rodoviário: de acordo com estimativas da ClickBus, quando as grandes mudanças regulatórias, como a possibilidade de preços promocionais em baixa temporada, a implementação do bilhete eletrônico, que permite o embarque direto no ônibus, e os investimentos das empresas na experiência de compra e viagem dos usuários forem implementadas de fato, esse crescimento será acelerado e pode levar a penetração online no rodoviário a representar 29% em 2023, segundo a 4ª edição do estudo E-RODOVIÁRIO.



O relatório, referente ao ano de 2017, também conclui que 41% das compras online de passagens de ônibus são feitas pelo celular. Essa porcentagem está bem acima da média de 25% das vendas em dispositivos móveis em outros setores de e-commerce segundo o Relatório Webshoppers 36ª Edição, divulgado pelo site Ebit. A cada 3 acessos em sites de venda de passagens de ônibus, 2 são feitos via dispositivos móveis, dados que reforçam a tendência à praticidade e conforto da compra mobile. Isso mostra que o celular é um grande aliado do viajante de ônibus que compra sua passagem pela internet.



Em contrapartida, o retrato regional do mercado rodoviário online acompanha o comportamento de compra do consumidor brasileiro de e-commerce. A distribuição das compras online de passagens de ônibus por região é concentrada principalmente no Sudeste (62%). Os passageiros do Sul (14%) e do Nordeste (15%) têm comportamento de compra parecido enquanto o Centro-Oeste (8%) e o Norte (1%) do país são as regiões com a penetração online mais baixa. De acordo com o 36º estudo Webshoppers, a distribuição das compras online por região é: Sudeste (63%), Sul (15%), Nordeste (12%), Centro-Oeste (7%) e Norte (3%).