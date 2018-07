Paulo Miklos, ex-Titãs, toca na Capital nesta sexta-feira

Da redação

Conhecido em todo o país, Paulo Miklos, cantor com 38 anos de carreira, comanda pocket show gratuito em Curitiba no Dia do Rock, nesta sexta-feira (13). A apresentação acontece no Shopping Curitiba e faz parte do projeto musical Conexão Shopping Curitiba.

A apresentação é fruto de seu primeiro trabalho individual na música, “A Gente Mora no Agora”. Calcado no violão de náilon, explora profundamente o universo da música popular brasileira.

Além do repertório do novo álbum, serão incluídas músicas de seus dois primeiros trabalhos individuais e, claro, algumas das canções dos Titãs, que vieram ao mundo por sua voz.

O pocket show é gratuito e aberto ao público. E desta vez terá novo horário: às 19 horas, no Largo Curitiba (piso L2).

Os fãs de Paulo Miklos podem aproveitar a sessão de fotos com o cantor. Haverá distribuição de senhas (limitadas), que devem ser retiradas no dia, a partir das 12 horas, na recepção do shopping, no piso L3.

Com o objetivo de viabilizar encontros e aproximar artistas de seus fãs na capital paranaense, o “Conexão Shopping Curitiba” é um projeto musical gratuito e aberto ao público, resultado de uma parceria entre a Rádio Transamérica Light e o Shopping Curitiba. As apresentações, os bate-papos e os pocket shows acontecem mensalmente e são transmitidos ao vivo na frequência FM 95.1 e pelas redes sociais da rádio, para todo o país.

Serviço

Conexão Shopping Curitiba, com Paulo Miklos

Onde: Largo Curitiba - piso L2 do Shopping Curitiba (Rua Brigadeiro Franco, 2.300)

Quando: Hoje (13), às 19h

Quanto: Grátis