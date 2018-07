Pesquisa mostra Ratinho Junior na liderança para o governo

Narley Resende

O deputado estadual Ratinho Junior (PSD) é líder em pesquisa realizada pelo Instituto Radar Inteligência divulgada ontem, com 32,1% no questionário estimulado. Em segundo lugar está o ex-senador Osmar Dias (PDT), com 26,2%, seguido da governadora Cida Borghetti (PP), que aparece com 10,2%, em terceiro lugar.

O ex-deputado Doutor Rosinha (PT) aparece com 2,9%, e o ex-vereador Jorge Bernardi (REDE), com 2,5%. A margem de erro é de 2,6 pontos porcentuais, para mais ou para menos. Brancos e nulos somaram 16,8%. Outros 9,3% disseram não saber ou não quiseram opinar sobre os nomes apresentados.

Os pré-candidatos Professor Piva (PSOL) e Geonísio Marinho (PRTB) não tiveram os nomes incluídos no questionário da pesquisa estimulada.

Em simulação de eventual segundo turno envolvendo os três primeiros, Ratinho Júnior venceria Osmar Dias e Cida Borghetti. Contra Osmar, Ratinho teria 37,4% e o pedetista, 31%. Contra Cida, Ratinho aparece com 43% e a governadora com 18%. Brancos e nulos somaram 22%; não sabe ou não opinaram 16,1%.

No caso de segundo turno entre Cida e Osmar Dias, o candidato vencedor seria Osmar, com 39,5% das intenções de voto, contra 19,5% de Cida. Brancos e Nulos somaram 21,9% e não sabem ou não opinaram 19,1%.

Em um eventual segundo turno, entre Cida Borghetti e Doutor Rosinha, Cida aparece com 31,2%, contra 11,1% do petista. Brancos e nulos somaram 28% e não sabem ou não opinaram, 29,7%.

Se o segundo turno fosse entre Cida Borghetti e Jorge Bernardi, Cida ganharia com 30,7%, contra 11,4% de Bernardi. Brancos e Nulos 27,4% e 30,5% não sabem ou não opinaram.

Foram ouvidos 1.494 eleitores em oito regiões do Paraná, entre os dias 19 e 24 de junho. O registro da pesquisa do Instituto Radar Inteligência no Tribunal Superior Eleitoral é PR-04594/2018. O nível de confiança é de 95, 5%. (Veja a íntegra da pesquisa para o governo)

Primeiro turno estimulada

Ratinho Junior 32,1%

Osmar Dias 26,2%

Cida Borghetti 10,2%

Doutor Rosinha 2,9%

Jorge Bernardi 2,5%

Brancos e nulos 16,8%

Não sabe / Não respondeu 9,3%

Segundo turno

Ratinho Júnior 37,4%

Osmar Dias 31%.

Brancos e nulos 22%

Não sabe / Não respondeu 16,1%.

Senado

Sob o mesmo registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a pesquisa Radar relacionada ao Senado deve ser publicada nesta quinta-feira (28). Para o Senado, o instituto relacionou 12 pré-candidatos e deu aos eleitores duas possibilidades de voto, tendo em vista a disputa por duas vagas neste ano.

Foram relacionados o deputado federal Alex Canziani (PTB); o ex-governador Beto Richa (PSDB); a deputada federal Christiane Yared (PR); o deputado federal Fernando Francischini (PSL); o ex-senador Flavio Arns (Rede); o empresário Professor Oriovisto (PODE); o deputado federal Hidekazu Takaiama (PSC); o senador Roberto Requião (MDB); e o ex-deputado federal Wilson Picler (PSL).

A pesquisa também apresenta o nome do deputado federal Rubens Bueno (PPS), que declarou ao Bem Paraná que não vai disputar o Senado neste ano.

Os pré-candidatos Rodrigo Tomazini (PSOL), Jacqueline Parmigiani (PSOL), Mirian Gonçalves (PT) e José Boni (PRTB) não foram incluidos no questionário.

No Facebook, Tomazini reclamou da exclusão. “Incrível essa blindagem que fazem às nossas pré-candidaturas. Provavelmente o PSOL seja o único partido que já realizou a conferência. Querem esconder nossos nomes da população”, disse.

Terceira pesquisa

Esta é a terceira pesquisa do Instituto Radar registrada no Tribunal Superior Eleitoral neste ano no Paraná. As outras duas foram impugnadas. Desta vez, o PDT, de Osmar Dias, o PP, de Cida Borghetti, e o PMB tentaram barrar a divulgação, mas a Justiça Eleitoral negou os pedidos. Apesar disso, a juíza auxiliar Graciane Lemos determinou que o instituto apresente os cadernos completos da pesquisa.