Polícia prende 22 em flagrante por pedofilia em 18 estados; no Paraná há 10 mandados de busca. Veja vídeo

Redação Bem Paraná com assessoria

A Polícia Civil cumpre dez mandados de busca e apreensão em uma operação que investiga crimes relacionados a pornografia infantil no Paraná. As ordens são cumpridas em Curitiba, Maringá, Mandaguari, na região norte, Paranavaí, no noroeste, e Cascavel, no oeste. A ação, coordenada pelo Ministério da Segurança Pública, é a terceira fase da Operação Luz na Infância e foi deflagrada em 18 estados, no Distrito Federal e na Argentina. Até as 8h30, 22 pessoas tinham sido presas em flagrante em todos dos locais da operação.

Os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública a partir de dados coletados em ambientes virtuais. De acordo com a Polícia Civil, essas informações comprovam a autoria e a materialidade do crime. A ação mobiliza cerca de 1.000 policiais e teve a cooperação da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, do Corpo de Investigações Judiciais (CIJ) do Ministério Público Fiscal da Cidade Autônoma de Buenos Aires.

A ação é coordenada pelo Ministério da Segurança Pública. Ao todo, são cumpridos 69 mandados de busca e apreensão no Paraná, no Distrito Federal e em outros 17 estados. As prisões em flagrante ocorrem no momento em que policiais encontram materiais ilícitos.

"Nesta edição da operação, o Corpo de Investigações Judiciais (CIJ) do Ministério Público Fiscal da Cidade Autônoma de Buenos, Argentina, realiza operação simultânea e cumpre 41 mandados de busca", informou ainda o ministério.

De acordo com a pasta, os alvos internacionais foram identificados após uma parceria entre a inteligência brasileira e autoridades policiais da Argentina. A operação ocorre no Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo. Tocantins,Pernambuco.

A Polícia Civil do Paraná participa da Operação Luz na Infância 3. Os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Dint/Senasp/MSP), com base em elementos informativos coletados em ambientes virtuais, que apresentavam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Esse conhecimento produzido foi repassado às Polícias Civis – em especial às delegacias de proteção à criança e ao adolescente, e repressão a crimes informáticos – que instauraram inquéritos e solicitaram aos juízes locais para expedição dos mandados de busca e apreensão.

A Operação Luz na Infância 3 é fruto de cooperação entre a Diretoria de Inteligência da Senasp, a Polícia de Imigração e Alfândega dos EUA (US Immigration and Customs Enforcement-ICE), o Corpo de Investigações Judiciais (CIJ) do Ministério Público Fiscal da Cidade Autônoma de Buenos Aires e as Polícias Civis do Brasil para o desenvolvimento e aprimoramento da atividade de repressão à exploração sexual infantojuvenil.

Cerca de mil policiais participam da operação desta quinta-feira. A primeira fase remonta a outubro de 2017, com a prisão de 112 abusadores e cumprimento de 157 mandados de busca e apreensão. Na segunda edição, ocorrida em maio de 2018, houve cumprimento de 579 mandados de busca, resultando na prisão de 251 pessoas.