Prefeitura de Campo Largo implantará biometria digital para servidores

Antonio Trajano

A Prefeitura de Campo Largo implantará o Sistema de Registro de Expediente na forma de Biometria Digital a todos os servidores da Administração, sejam eles titulares de cargo público efetivo, comissionado, estagiário, empregado público ou contratado por teste seletivo, exceto os cargos de prefeito, vice-prefeito e secretários/as - exigência Legal. Quando do efetivo início deste sistema, a carga horária dos servidores será computada apenas de modo eletrônico; assim, é necessária a formação do banco de dados das impressões digitais de todos os servidores do Executivo.