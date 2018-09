Shopping de Curitiba homenageia clientes nesta sexta-feira

Da Redação Bem Paraná

Nesta sexta-feira (14), das 11 às 23 horas, o Palladium Curitiba dá início à comemoração do Dia do Cliente, comemorado neste sábado (15), com diversas ações surpresas para quem visitar o Shopping. Recepção em grande estilo, tapete vermelho, música e outras novidades estão previstas para acontecer ao longo de todo o dia. Entre elas, um desafio musical para quem deseja aprender a tocar um instrumento em apenas 10 minutos, ofertas e atrações nas lojas e também uma ação especial para quem postar fotos no Instagram.

“A comemoração da data e as homenagens que preparamos para os clientes são formas de retribuir o carinho recebemos todos os dias” afirma Maria Aparecida Oliveira, gerente de marketing do Shopping. Além de ser o Shopping com maior fluxo de consumidores de Curitiba, o Palladium já foi eleito o mais querido do Brasil e é, constantemente, premiado como o preferido do Paraná”, continua.