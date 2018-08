Sobe para 35 o número de mortos no desabamento de ponte na Itália. Veja o vídeo

Redação Bem Parana

Uma parte de uma ponte de Gênova, na Itália, desmoronou na manhã desta terça-feira (14) e deixou até o momento 35 mortos, de acordo com informações dos bombeiros divulgadas pelo governo da Ligúria, região onde ocorreu o desastre. Entre os mortos há uma jovem menina, informou o vice-ministro de Infraestrutura e Transportes, Edoardo Rixi. A ponte Morandi fica em uma área densamente habitada. Por ela, passa a rodovia A10, que liga o Sul da França a cidades no Norte da Itália.

A estrutura, que atravessa a cidade portuária de Gênova, estava a cerca 100 metros de altura que passa por uma área densamente habitada. A maior parte do viaduto caiu no leito do córrego Polcevera, mas trechos enormes caíram nas casas, nos galpões e nas ruas abaixo.

O incidente ocorreu por volta das 11h15 (no horário local) após uma forte chuva atingir a região. O colapso da ponte pode estar relacionado a um problema estrutural. A ponte foi construída nos anos 60 e o governo tinha iniciado uma reforma na obra em 2016. Ela tem 1.182 metros de comprimento e 45 de altura.