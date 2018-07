Técnico e 12 meninos já estão fora da caverna; todos estão bem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico e dos 12 garotos foram resgatados com vida da caverna na província de Chiang Rai, na Tailândia, na manhã desta terça-feira (10). Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Apesar das chuvas na região, a condição da caverna não mudou, segundo a equipe de resgate. Ao menos 19 mergulhadores participam da operação.

A identidade dos resgatados ainda não foi divulgada. Eles estão passando por exames no hospital e ainda não puderam ter contato físico com seus familiares, devido a preocupações com infecções.

O governo tailandês disse apenas que os quatro resgatados no domingo estão felizes e saudáveis. "Hoje de manhã eles estavam com fome e queriam comer khao pad grapao", disse Narongsak, referindo-se a um prato tailandês de carne frita, chili e manjericão servido com arroz.

Os 12 meninos e o treinador estavam explorando as cavernas de Tham Luang Nang Non em 23 de junho e ficaram presos quando o local alagou devido a chuvas. Eles foram localizados dez dias depois.

Os meninos estão presos a cerca de 4 km da entrada da caverna e a 800 metros de profundidade. O resgate é feito por passagens escuras e apertadas, cheias de água barrenta e correntes fortes, e também sem muito oxigênio.

Por isso, cada meninos faz o trajeto usando tanques de oxigênio e acompanhado de mergulhadores experientes para evitar acidentes. O temor de uma fatalidade aumentou após um ex-SEAL da marinha tailandesa morrer após desmaiar durante um mergulho na última sexta (6).