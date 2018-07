Técnico interino vê ‘prova de fogo’ no Atlético pela Copa do Brasil

Rodolfo Luis Kowalski

Campeão paranaense deste ano comandando o time B do Atlético-PR, o técnico Tiago Nunes estreia hoje no comando do time principal do Furacão. Tratado como interino, terá logo de cara uma verdadeira prova de fogo: enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, precisando de uma vitória para reverter a derrota por 2 a 1 na Arena da Baixada e manter a equipe viva na disputa pela Copa do Brasil - competição que promete pagar mais de R$ 60 milhões em premiação ao time campeão, sendo que quem passar para as quartas de final irá embolsar R$ 3 milhões.

O desafio é complicado. Há 31 dias sem jogar por conta da Copa do Mundo, o Atlético venceu apenas uma das últimas 14 partidas disputadas, sendo que sofreu 20 gols e marcou apenas nove nesses jogos (sequência que culminou com a demissão do técnico Fernando Diniz). Ademais, a equipe tem deixado a desejar jogando fora de casa. Em 11 jogos, foram seis empates e cinco derrotas por Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Para dar um novo rumo à equipe, Tiago Nunes contará com força máxima, sem desfalques por suspensão ou lesão. Entre os 23 jogadores relacionados para o jogo em Minas Gerais, duas novidades: o lateral-direito Diego Ferreira e o volante Baralhas, promovidos dos aspirantes (o primeiro, inclusive, foi um dos destaques do time campeão paranaense no primeiro semestre).

Por outro lado, o meia Bruno Nazário (nova contratação), o ponta Marcelo Cirino e o atacante Cryzan (retornam após empréstimos), que chegaram ao clube recentemente, ainda não podem jogar. Como estavam em clubes do exterior, só poderão atuar depois de abrir a janela de transferências internacionais.

Belo Horizonte

Cruzeiro

Fábio; Edilson, Dedé, Leo e Egídio; Henrique e Lucas Silva; Robinho, Thiago Neves e Rafinha (Arrascaeta); Rafael Sobis. Técnico: Mano Menezes

Atlético

Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Wanderson (Paulo André) e Carleto; Camacho, Bruno Guimarães e Matheus Rossetto; Nikão, Pablo e Bergson. Técnico: Tiago Nunes

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Local: Estádio Mineirão, hoje às 20 horas

Na Arena

Atletico adere à ‘moda’ de apostas caseiras

Técnico interino do Furacão, Tiago Nunes terá a chance de repetir o sucesso recente de outros jovens treinadores, como Roger Machado, Jair Ventura, Mauricio Barbiéri e Thiago Larghi. Os dois últimos, inclusive, foram efetivados recentemente no comando de Flamengo e Atlético-MG, respectivamente. Curiosamente, a situação em que o atual campeão paranaense assume a equipe é parecida com a que Fabiano Soares encontrou no ano passado. Na ocasião, o hispano-brasileiro substituiu Eduardo Baptista após a equipe fracassar nas partidas de ida pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores (derrota por 3 a 2 para o Santos na Vila Capanema) e pelas quartas-de-final da Copa do Brasil (goleado por 4 a 0 pelo Grêmio em Porto Alegre), mas não conseguiu reverter nenhum dos placares.

Ainda assim, a expectativa é por grandes mudanças no rubro-negro. A começar pela formação tática, com o 3-4-3 de Fernando Diniz dando espaço, num primeiro momento, para o 4-3-2-1, com uma trinca de volantes no meio de campo (Camacho, Bruno Guimarães e Matheus Rossetto), Nikão na ponta-esquerda e Bérgson assumindo a função de centroavante, com Pablo sendo deslocado para a ponta-direita.

Cruzeiro - Na última quarta-feira, o Cruzeiro empatou em 2 a 2 contra ao Corinthians, em partida amistosa. E segundo o técnico Mano Menezes, a tendência é que a equipe que jogou em Itaquera seja mantida para o confronto decisivo em Belo Horizonte. A principal dúvida é se o uruguaio De Arrascaeta, que jogou a Copa do Mundo pelo Uruguai, começará no banco ou assumirá a posição que hoje é de Rafinha, ex-Coritiba.