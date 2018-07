Tapumes contam a história do Bondinho da Rua XV, que está em reforma

Da Redação Bem Paraná

Desde o mês passado, a Prefeitura de Curitiba prepara o restauro do Bondinho da Rua XV, cartão-postal da cidade. O local, que funcionava como posto para o empréstimo gratuito de livros e atividades de incentivo à leitura, desenvolvidos pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC), foi isolado com tapumes e plotagens que contam alguns detalhes da história do espaço. A reforma deve ser entregue em 2019.

O Bondinho foi instalado na Rua XV em 27 de outubro de 1973, na sequência dos trabalhos de implantação do calçadão da Rua das Flores, com a função de constituir um elemento de animação do coração da cidade. Na segunda metade da década de 1980, funcionou como Serviço de Informações e Turismo de Curitiba. Em 1989, foi recuperado e retomou sua função como espaço cultural.