UEM divulga resultado do vestibular de inverno nesta quinta. Confira se passou

Redação Bem Paraná com assessoria

Universidade Estadual de Maringá (UEM), no norte do Paraná, vai divulgar o resultado do Vestibular de Inverno 2018 nesta quinta-feira (30). O resultado estará disponível no site da instituição, a partir das 10h.

Candidatos e vagas

Mais de 13,7 mil candidatos fizeram as provas do Vestibular de Inverno 2018 da UEM. Elas foram aplicadas entre os dias 22 e 24 de julho. São 1.492 vagas em 70 cursos de graduação.

Datas e procedimentos para realização da matrícula serão informados página da Diretoria de Assuntos Acadêmicos da UEM, depois da data de divulgação do resultado final do vestibular.