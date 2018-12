Veja se o nome do seu filho está entre os que mais agradaram aos pais na hora de batizar os filhos em 2018

Redação Bem Paraná com assessoria

Os papais e mamães de primeira viagem, entre um pacote de fralda e outro, têm outra grande preocupação: a escolha do nome do rebento. Os nomes Miguel e Helena estão em alta. Um levantamento aponta que estes foram os nomes mais escolhidos pelos pais na hora de batizar os filhos no Brasil em 2018.

Miguel já é velho conhecido dos cartórios. Entra ano, sai ano, ele sempre figura entre os nomes mais populares há oito anos. Helena, no entanto, "derrubou" Alice (2º), que disparava como preferido dos pais desde 2015.

O ranking foi elaborado a partir de mais de 501 mil nomes de bebês nascidos ao longo de 2018 e cadastrados na plataforma BabyCenter, composta pelo site (brasil.babycenter.com) e pelo aplicativo grátis Minha Gravidez e Meu Bebê Hoje, que acompanha a gravidez e o desenvolvimento do bebê. https://brasil.babycenter.com/a2400223/nomes-da-moda-no-brasil#ixzz5YEkcJBXu

Os dados ainda apontam outros nomes "novos" que surpreenderam como os femininos Eloá (15º), Antonella (22º) e Manuela, assim como os masculinos Heitor (3º) e Benjamin (10º).

A pesquisa analisou mais de 501 mil nomes de bebês nascidos este ano.

Meninas: princesas, novelas e resgate histórico

A popularidade de Helena levou para o alto do ranking outros nomes com sonoridade parecida, como Heloísa (8º), Lorena (11º), Eloá, Maria Helena (47º) e Milena (63º).

No Brasil, o nome Helena foi popularizado nas novelas da Rede Globo, assinadas por Manoel Carlos e a princesa da Disney Elena de Avalor. O nome foi também muito popular nos anos de 1950. Cecília (14º), Pérola (100º), Aurora (70º) e Maria Vitória (55º) – o campeão entre nomes compostos – também estão em alta, confirmando a tendência de resgatar nomes antigos.

Já entre os meninos os nomes bíblicos lideram. Apesar de Miguel ser o mais popular desde 2010, alguns nomes "diferentões", pelo no Brasil, surgiram no topo da lista. É o caso de Heitor e Benjamin.

Nomes bíblicos, que são uma tradicional fonte de inspiração para mães e pais de meninos, continuaram em alta: os mais populares são Davi (5º), Matheus (11º), Lucas (12º) e Isaac (23º). Noah (41º) teve uma alta surpreendente no Brasil.

Veja os 10 mais populares para meninos

1º Miguel

2º Arthur

3º Heitor

4º Bernardo

5º Davi

6º Theo

7º Lorenzo

8º Gabriel

9º Pedro

10º Benjamin

Veja a lista dos 10 mais populares para meninas

1º Helena

2º Alice

3º Laura

4º Manuela

5º Valentina

6º Sophia

7º Isabella

8º Heloísa

9º Luiza

10º Júlia