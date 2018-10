Ventos chegam a 70 quilômetros por hora em Ponta Grossa

Redação Bem Paraná com assessoria

A chuva, prevista para este fim de semana, deixou o dia com cara de noite em Curitiba no começo desta tarde de sábado, 13. De acordo com o Simepar, a chuva veio junto com uma frente fria que atuou sobre o Paraná e deixou o tempo bastante instável. Na região de Ponta Grossa os ventos passaram dos 70 quilômetros por hora, segundo as informações do Simepar.

No domingo, o tempo segue instável em todo o Estado. Há a previsão de pancadas de chuva em toda a Região Metropolitana de Curitiba. As temperaturas oscilam entre 13ºC, de mínima, e 16ºC, de máxima, em Curiitiba