A 16 dias do Verão, serra catarinense tem geada e Paraná, temperaturas abaixo de 10º

Redação Bem Paraná com assessoria

A 15 dias do solstício de verão - 21 de dezembro -, o Sul do Brasil volta a conviver com temperaturas amenas em Curitiba e ar gelado nas regiões mais altas. Esta terça-feira, 4, o dia amanheceu com 14ºC em Curitiba. Mas de acordo com dados do Simepar, o dia amanheceu com temperaturas abaixo dos 10º em várias cidades paranaenses e na região Sul do Brasil. A região tipicamente mais fria, regiões mais altas dos três estados tem temperaturas abaixo dos 10 ºC. No Paraná, o destaque fica por conta da grande diferença entre as mínimas do sul e as da faixa norte. A cidade com menor temperatura registrada foi General Carneiro com 5,8 ºC e a com maior é Paranapoema com 21,8 ºC.

O ar frio de de origem polar entrou na Região com mais força do que o normal para esta época do ano e provocou uma acentuada queda de temperatura acentuada. Houve geada na região serrana de Santa Catarina, o que não é comum em dezembro, já nas últimas semanas da primavera.

O Epagri-Ciram, órgão de monitoramento ambiental e meteorológico do governo de Santa Catarina, registrou até 3°C em Urupema e houve formação de geada fraca por lá. Segundo este instituto, o último registro de geada em dezembro em Santa Catarina foi em 2012. Houve formação de geada também em São Joaquim (SC).

SOL E TEMPO SECO

A presença do ar frio de origem polar evita a formação de nuvens carregadas e deixa quase todo o Sul do Brasil com tempo firme nesta terça-feira, com sol e poucas nuvens. Apenas o leste do Paraná, o leste e o nordeste de Santa Catarina têm muitas nuvens, mas com aberturas de sol.

A terça-feira será com predomínio de sol no Sul do Brasil, podendo chover rapidamente em alguns locais do leste dos estados. Pode chover em Curitiba e em Florianópolis.

CICLONE EXTRATROPICAL

Um ciclone extratropical está ativo sobre o mar, entre o litoral do Uruguai e da província de Buenos Aires. Durante esta terça-feira, 4 de dezembro, este ciclone se desloca sobre o mar aproximando-se do litoral do Rio Grande do Sul. Até a quinta-feira, 6 de dezembro, este sistema vai influenciar o Sul do Brasil provocando rajadas de vento moderadas a fortes, com até 80 km/h, principalmente no Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina