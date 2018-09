A 2 dias de lançar DVD, Felipe Araújo comemora espera do primeiro filho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emoção é a palavra que resume a semana do cantor sertanejo Felipe Araújo, 23. Com tudo preparado para o lançamento de seu novo DVD, na próxima quinta-feira (20), o músico ainda assimila a notícia de que será pai de um menino, recebida nesta segunda (17), em um chá de revelação do sexo do bebê.

"Foi muito legal quando vi que era menino, estou emocionando! Já mudou minha vida", afirmou o cantor nesta terça (18). Sempre me imaginei sendo pai novo e quando recebi a notícia foi incrível. Estou muito feliz, minha família está muito feliz", completou, já adiantando o nome do bebê esperado para fevereiro: Miguel.

A mãe do primeiro filho do cantor é a capixaba Caroline Marchez. Segundo Felipe, eles tiveram um relacionamento, mas hoje são apenas amigos. "Ela é muito amiga minha, uma amiga que vou carregar pra sempre na minha vida, principalmente agora", afirmou o músico.

Irmão do também músico Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro em 2015, Felipe iniciou a carreira solo no mesmo ano, após deixar a dupla com Zé André. O gosto pela música, porém, veio antes, ao cantar Tim Maia na escola, quando estava com 11 anos.

Quanto ao novo DVD, Felipe já adianta que a primeira música de trabalho será "Atrasadinha", que ele apresenta com Ferrugem, 29. Composta por Diego Barão, Winnie Nogueira e Léo Brandão, a música acabou virando um mix perfeito entre os ritmos de Felipe e Ferrugem, avalia o sertanejo.

"A primeira coisa que me atrai em uma música é a melodia, mas depois avalio também a história. Tem que ter algo com que as pessoas possam se identificar, mas não precisa ter acontecido comigo", afirma ele, destacando "Amor da Sua Cama": "Não é algo que vivi, mas que as pessoas podem se identificar".

Descrito como ousado pelo cantor, o novo DVD se passa em quatro cenários diferentes para acomodar cada estilo de música, como, por exemplo, as mais "tranquilas" e o "sertanejão". Também fazem participação no novo trabalho a percussionista Lan Lanh e o cantor Léo Santana.

Para os próximos meses, Felipe prepara uma turnê com o novo trabalho, que, embora ainda não tenha nome definido, já está em fase de ensaios. "Vamos lançar uma música a cada semana, e espero que as pessoas curtam, se identifiquem", afirmou o cantor.