Redação Bem Parana

A atriz Patrícia Pilar, que foi casada com o candidato a Presidência da República Ciro Gomes (PDT), publicou um vídeo em sua conta pessal na rede social Instagram. No vídeo ela nega que tenha sofrido qualquer tipo de agressão, conforme uma fake news que circula afirmando que ela teria sido vítima e Ciro Gomes no passado.