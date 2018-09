A cada 30 minutos, uma pessoa é esfaqueada no Brasil. Mulheres são maioria das vítimas e parceiros, os principais agressores

Rodolfo Luis Kowalski

A cada 30 minutos , uma pessoa é esfaqueada no Brasil. É o que revela levantamento feito pelo Bem Paraná com base em informações do Ministério da Saúde, disponíveis ao público por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).



Em 2014, último ano com dados disponíveis, foram registradas 17.243 ocorrências de agressão por “objeto perfurante ou cortante” no país. O número representa um crescimento de 3,6% na comparação com o ano anterior, quando haviam sido registrados 16.645 casos. O número de mortes, por outro lado, registrou queda de 20,1%, passando de 468 para 374.



Na maior parte das ocorrências, as mulheres foram as vítimas. Em 2013, elas responderam por 58,1 % dos casos. Em 2014, o percentual saltou para 62,3 %, variação que se explica pelo aumento no número de vítimas do sexo feminino, enquanto o sexo masculino registrou queda.



Em 2013, 6.981 homens foram vítimas de esfaqueamento. Em 2014, o número foi de 6.431, redução de 7,9%. Entre as mulheres, por outro lado, houve aumento de 11,9 %, com o número de ocorrências subindo de 9.663 para 10.808.



Parceiros são os principais agressores



Considerando-se apenas os casos de agressão por objeto perfurante ou cortante contra mulheres, temos que os principais agressores são justamente os parceiros das vítimas.



Em 2014, dos 10.808 casos de violência desse tipo contra mulheres, em 37,5% (4.048 casos) os agressores eram o namorado, ex-namorado, marido ou ex-marido da vítima, sendo que em 89 ocorrências a mulher acabou falecendo.



Quando considerados apenas os casos em que as vítimas eram do sexo masculino homens, as parceiras (ex-namorada, namorada, ex-esposa e esposa) foram responsáveis por 18,3 % das ocorrências de agressão por objeto perfurante ou cortante ( 1.175 casos), com 19 mortes.



Agressões por objeto perfurante ou cortante



2014: 17.243