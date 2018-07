'A Casa dos Budas Ditosos' vem aí

Bem Paraná

Em A Casa dos Budas Ditosos, comédia adaptada por Domingos de Oliveira do romance homônimo de João Ubaldo Ribeiro, a atriz Fernanda Torres interpreta uma libertina baiana sexagenária que detalha as incontáveis experiências sexuais que teve ao longo da vida. Depois de elogiadas temporadas pelas principais capitais brasileiras, incluindo uma passagem por Portugal, o espetáculo volta à capital paranaense integrando a Mostra do 26º Festival de Curitiba.



Fernanda Torres encontrou nesse convite o projeto ideal para experimentar a possibilidade de se fazer teatro apenas com um ator, um texto e um microfone. Domingos e Fernanda optaram pela limpeza absoluta. Arriscaram deixar a personagem sentada, acompanhada apenas de alguns objetos.

SERVIÇO:

A Casa dos Budas Ditosos.

Guairão. 1/4 às 21 horas e 2/4 às 19 horas.