A CASACOR Paraná 2018 abriu as portas e mostra ambientes inovadores.

1 Café

Os arquitetos Gisela Miró e Rafael Carvalho apresentam um charmoso Café: um projeto de 80 m² que contempla ambiente interno, varanda e deck, inspirado na tendência de pequenos estabelecimentos comerciais cada vez mais comuns nos grandes centros urbanos. Um espaço instigante, sofisticado e funcional. Pautados no conceito de decoração contemporânea, mesclam ao estilo uma marcenaria minimalista e imprimem sofisticação com uso de paleta de cores preta e branca. Fornecedores – Casa das Plantas - Cosy Home - Dell Anno - Green House Store - Grey House Iluminação - Madvei – Elizabeth Cerâmica - Villa Batel Decor.

Marcelo Stammer

Café, por Gisela Miró e Rafael Carvalho

2 Quarto Teen

O ambiente da arquiteta Viviane Tabalipa está repleto de emoções em cada detalhe da sua composição. São 20 m² muito cuidado na escolha de artigos para formar um espaço de encontro da menina que está construindo sua personalidade e firmando seus ideais. Manoela Maurer Versignassi, neta da diretora da CASACOR Paraná Marina Nessi, tem sete anos, e é a teen homenageada pela profissional no ambiente. O mundo de sonhos, cores, texturas e informações dessa fase da vida invadiu o quarto em um cenário lúdico projetado de acordo com o método montessoriano. As cores utilizadas são suaves, trazem charme e leveza para o ambiente e são inspiradas em duas das principais indicações da Pantone: Pale Dogwood e Island Paradise. Fornecedores: Bucalo Papéis de Parede, Collezione Casa, D'Maison Estofados, LED Lâmpadas e Iluminação, M. Decor, Madepisos, Originale Maison, Sonhos de Ninar, Todeschini, Tok Stok, Vaso & Cor e Villa Batel Decor.

Marcelo Stammer

Quarto Teen, por Viviane Tabalipa

3 Home Theater

O ambiente assinado pelo arquiteto Marcelo Lopes tem 36 m² em uma decoração elegante e intimista, criando uma atmosfera sofisticada composta por peças especiais explorando contemporaneidade e conforto. Tratamento acústico personalizado, equipamentos tecnológicos que valorizam o áudio visual e iluminação cênica complementam o espaço com soluções que enaltecem uma composição deslumbrante e luxuosa. O arquiteto apostou na tecnologia como inovação e por isso o sofá automatizado e a tela de projeção em alta definição são grandes destaques do espaço. Outro ponto para ressaltar é a escolha das cores: foram usados tons escuros e fortes, oferecendo um ar dramático na decoração. Fornecedores: Grey House Iluminação – Madepisos - Maxi Marmoraria - Originale Maison - Sudati - Ton Sur Ton.

Eduardo Macarios



Home Theater, por Marcelo Lopes