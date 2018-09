A caverna do grande urso

Um pedacinho da Califórnia acaba de chegar no Shopping Hauer: o Big Bear Burguer. Endereço certo da rapaziada que quer comer, beber e se divertir muito, gastando pouco. Inspirada na cidade californiana, Big Bear (EUA), a hamburgueria tem o cardápio autoral, com drinks e cervejas artesanais e uma decoração típica da cidade norte-americana. A história da marca é ótima. Primeiro o empresário Felipe Tezelli fez cursos de gastronomia para elaborar um menu com várias receitas diferentes – a maior parte dos hambúrgueres utiliza 20% de gordura e 80% de carne, todas Black Angus.

Receita pronta, ao invés de abrir um ponto, Felipe caiu na estrada e viajou durante três anos com um food truck, vendendo seus hambúrgueres em mais de 150 cidades e 10 estados brasileiros. Só que agora, ele tem uma “caverna” para seu grande urso em Curitiba e o food truck continua rodando o Brasil.

O menu é inspirado nos búrguers americanos. Entre as opções estão: BBB (feito com fraldinha, queijo prato, bacon em cubos, alface americana, tomate e maionese temperada); RIB BBB (hambúrguer de costela, acompanhado de cebola caramelizada, cebola crispy, queijo cheddar e barbecue); LAMB BBB (Hambúrguer de cordeiro, rúcula, cebola roxa e molho de hotelã); PRIME BBB (de picanha, cebola crispy, queijo cheddar, tomate, alface americana e maionese temperada); PORK BBB (hambúrguer suíno, cebola roxa, queijo prato, tomate, molho thai e sweet chilli) e o VEGGIE BBB (um blend vegetariano feito de beterraba ou soja, cebola roxa, queijo prato, tomate e maionese temperada)

Os preços variam de R$12 a R$15 Destaque também para as batatas, nas versões, fritas crinckles (belgas), com queijo cheddar e cubinhos de bacon ou as rústicas, com sour cream e pastrami. (De R$5 a R$20).

Oito torneiras de chope artesanal com Pilsen, IPA, APA, Imperial, Witbier,Summer Ale e até chope de vinho – os preços variam de R$8 a R$16 o copo, com desconto para pedidos em dose dupla. Nos drinks, o destaque fica para a qualidade dos destilados e opções como Gin Tônica, Caipirinhas, Jack and Coke, entre outros. (preços variam de R$20 a R$25).

Big Bear Burger - R. Cel. Dulcídio, 715 – Batel Shopping Hauer - 3ª e dom das 17h às 00h, 4ª a sáb até 2h.