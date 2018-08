A doçura de Roberta Schwanke 

O espaço Roberta Schwanke Gastronomie Patisserie é um cantinho encantado e quase secreto no bigorrilho, que abre só as quartas-feiras para o público. Sempre com novidades, a chef Roberta, pâtissier de mão cheia, cria receitas deliciosas em seu novo ateliê. Roberta, é um dos nomes mais conhecidos na área de eventos de casamentos e aniversários, só que agora podermos desfrutar desse lugar, bem no meio da semana, um verdadeiro paraíso das delícias

No cardápio, doces e salgados: o escondidinho de carne seca com requeijão; bolo de pipoca, chutney de tomates, torta de morango e muitas outras gostosuras, onde tudo é bom. Semanalmente ela cria um cardápio diferente, que podemos consultar pelo Instagram da chef (@robertaschwanke_gastronomie). Os Cones Churros, essas verdadeiras delicadezas em forma de doces, são a novidade dessa semana e já podem ser degustados no espaço. Excepcionalmente ela vai abrir hoje (sexta - dia 10) olha que alegria! Eu já provei esses cones e eles chegam bem sequinhos, muito bem recheados com doce de leite ou leite ninho (R$12 ), adicional de nutella (R$15). Preciso dizer mais? Simplesmente divinos!

Espaço Roberta Schwanke- Rua Otelo Queirolo, 223, Sala 07 – Bigorrilho - Aberto somente as quartas-feiras, das 14h às 20h -(41) 99673-2634. Hoje - sexta-feira dia 10/08 - abre excepcionamente.