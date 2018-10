A duas etapas do fim, Medina assume liderança da Liga Mundial de Surfe

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O surfista brasileiro Gabriel Medina, 24, assumiu a primeira colocação da Liga Mundial de Surfe após a etapa de Landes, disputada na França até esta sexta-feira (12).

Ele perdeu na semifinal para o australiano Julian Wilson, 29, mas mesmo assim ultrapassou o também brasileiro Filipe Toledo, 23, na classificação. Medina tem 51.770 pontos, e Toledo, 51.450.

Wilson, vencedor da etapa francesa, está em terceiro lugar, com 47.125 pontos. Na semifinal contra Medina, ele inclusive obteve uma nota 10, pontuação máxima do surfe.

Faltando duas etapas para o fim da temporada 2018, os dois brasileiros e o australiano são os concorrentes ao título.

A próxima parada será em Peniche, Portugal, onde Medina defende o título do ano passado, com início previsto para o dia 16 de outubro. O evento em Pipeline, no Havaí, fecha o calendário a partir do dia 8 de dezembro.

O Brasil tem dois campeões da Liga Mundial de Surfe: Medina, em 2014, e Adriano de Souza em 2016. As duas últimas temporadas foram vencidas por John John Florence , do Havaí.