A emissora 'vai cair', profetiza Cabo Daciolo após ser barrado no debate da Globo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Barrado no debate promovido nesta quinta (4) pela Rede Globo, Cabo Daciolo profetizou que a emissora "vai cair" e acusou-a de estar "adorando Satanás".

Também atacou a maçonaria e a sociedade secreta Illuminati, que estariam infiltradas em igrejas.

Daciolo chegou a recorrer ao TSE (ITribunal Superior Eleitoral) para participar do encontro da Globo.

Com 1% no Datafolha, ele foi convidado por todas as outras emissoras, mas a Globo entendeu que seu partido, o Patriota, não tem o mínimo de representantes no Congresso que lhe garantiria o direito de participar de debates.

Isso porque um deles teria mudado de partido, segundo documento do TSE.

"Todas as emissoras nos receberam de braços abertos. A dona Rede Globo, não", reclamou. "Na verdade, a dona Rede Globo está com medo, medo, medo."

A duas horas do debate, Daciolo começou uma transmissão ao vivo em seu Facebook, no qual prometeu "orar por aqueles que nos perseguem".

Evangélico sem filiação a uma igreja específica, o candidato disse que a Globo não precisa ter medo dele, e sim de Deus. "Você vai cair. Não faço parte da maçonaria, não faço parte dos Illuminati", afirmou.