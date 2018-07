À espera de Felipão, Palmeiras vence Paraná com dois de Bruno Henrique

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda sem contar com seu novo técnico Luiz Felipe Scolari, que só deve chegar no final desta semana, o Palmeiras construiu uma vitória tranquila sob o comando do interino Wesley Carvalho e bateu o Paraná por 3 a 0 neste domingo (29), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Bruno Henrique foi o destaque do jogo ao marcar duas vezes, e Lucas Lima saiu do banco para fechar o placar com um golaço.

Contra um adversário que apresentou muito pouco na defesa e no ataque, o Palmeiras fez uma excelente partida e praticamente não tomou sustos.

O triunfo levou o alviverde aos 26 pontos, provisoriamente na quarta colocação, ultrapassando Grêmio, Inter e Cruzeiro, que ainda jogam neste domingo. Já o Paraná, com 13 pontos, é o 18º, na zona do rebaixamento.

O próximo compromisso do Palmeiras é na quinta-feira (2), contra o Bahia, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A tendência é que Wesley Carvalho ainda esteja no comando do time para esse jogo, enquanto Felipão resolve questões particulares em Portugal.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Thiago Martins e Diogo Barbosa; Bruno Henrique (Thiago Santos), Moisés e Gustavo Scarpa (Hyoran); Artur (Lucas Lima), Willian e Dudu.

T.: Wesley Carvalho

PARANÁ

Thiago Rodrigues; Júnior, Cleber Reis (Renê Santos), Rayan e Mansur; Leandro Vilela, Alex Santana (Torito) e Caio Henrique; Rodolfo, Carlos (Iacovelli) e Silvinho.

T.: Rogério Micale

Árbitro: Wagner Reway

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz e Kleber Lúcio Gil

Público/Renda: 35.776/R$ 2.565.986,14

Gols: Bruno Henrique (PAL), aos 17min e aos 40min do primeiro tempo; Lucas Lima (PAL), aos 33min do segundo tempo.

Cartões amarelos: Diogo Barbosa e Mayke (Palmeiras); Mansur (Paraná) e Rodolfo (Paraná)