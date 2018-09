"A Fazenda" apresenta os 16 participantes do programa; confira a lista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O reality A Fazenda iniciou sua décima edição nesta terça-feira (18) com a apresentação dos 16 participantes da temporada. As celebridades selecionadas ficarão confinadas na sede do programa, em Itapecerica da Serra (Grande SP).

Os participantes são: a ex-BBB Ana Paula Renaut; a humorista Vida Vlatt; o youtuber Leo Stronda; a Mendigada, Fernanda Lacerda; o ator Sandro Pedroso; o filho do Humorista Carlinhos Aguiar, Caique Aguiar; a ex-Power Couple Nadja Pessoa; o modelo João Zoli; o ex-Polegar Rafael Ilha; a ex-paquita Catia Paganote; a influencer Luane Alves; o lutador Felipe Sertanejo; o humorista Evandro Santo; a cantora Perla; a ex participante do reality De Férias com o Ex Gabi Prado; o ex-jogador de futebol Aloisio Chulapa.

Marcos Mion, que estreia na apresentação do programa, iniciou prometendo uma edição histórica e mostrando o que já rolou no confinamento, iniciado na segunda-feira (17). O primeiro jogo, para testar o conhecimento que os participantes têm de seus colegas, terminou com Cátia Paganote vitoriosa.

O apresentador também anunciou a divisão da casa em dois grupos -água e fogo- e a prova para a escolha do primeiro fazendeiro.

Mion já tinha falado sobre a apresentação do programa e descartou qualquer nervosismo: "Sempre que me perguntam isso, se estou nervoso ou assustado, eu respondo: imagina um neurocirurgião. Não dá para chegar no cara e perguntar: 'E aí, mano? Tá nervoso? Tem certeza de que vai dar conta?'"