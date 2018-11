A Fazenda: Chulapa, Nadja e Rafael formam a nova roça e disputarão prova do fazendeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova roça foi formada na noite desta segunda-feira (22) no reality A Fazenda (Record). Dessa vez, Chulapa, Nadja Pessoa e Rafael Ilha são os participantes que poderão ser levados à berlinda para disputar a preferência do público.

Os três ainda passarão pela prova do fazendeiro, que acontece nesta terça (23). O vencedor se tornará o novo fazendeiro do programa, ganhando o direito de indicar alguém na próxima semana, enquanto os outros dois seguirão então para a disputa direta.

A votação desta segunda voltou a registrar uma série de discussões entre os participantes. A primeira indicação foi Rafael, feita pela atual fazendeira, Luane Dias, seguida por Nadja, que concentrou o maior número de votos dos concorrentes, e por Chulapa, puxado por Nadja.

O lutador Felipe Sertanejo foi beneficiado pelo poder da chama, que lhe garantiu a imunidade do voto do fazendeiro, enquanto Nadja ficou com uma espécie de castigo da chama, que duplicou o número de votos que ela recebeu da casa. Assim, ela chegou a 12 votos --de seis participantes e os seus adicionais pela chama.

O clima voltou a esquentar na sede no último final de semana, com Nadja e Luane discutindo e ficando próximas de chega às vias de fato. Tudo começou quando Luane perguntou se o macarrão seria suficiente para todos, o que fez Nadja retrucar: "Fica sentada ali só mandando".

Na última quinta (18), Perlla foi a quarta eliminada do programa. Antes dela, saíram Ana Paula Renault, Sandro Pedroso e Vida Vlatt. Essa última teve seu contrato com a Record rescindido depois de atender uma ligação e conversar com o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, sem saber que estava no ar.