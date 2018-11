A Fazenda: Gabi deixa o programa com 35,86% dos votos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabi Prado foi eliminada de A Fazenda na noite desta quinta-feira (1º) após disputar a preferência do público com o humorista Evandro Santo. A ex-participante do reality De Férias com o Ex recebeu apenas 35,86% dos votos para sua permanência, contra 64,14% recebidos por Evandro.

Gabi foi indicada para a roça pelo fazendeiro da semana, Rafael Ilha, após protagonizar uma série de discussões. O ex-polegar justificou a indicação dizendo que a colega é "especialista em ofensas, mestrado e pós-gradução em humilhação". "Ele é mentiroso. Estou admirada, porque pela primeira vez ele deixou de ser frouxo", respondeu ela.

Os dois já tinham se envolvido em várias brigas desde o início do reality. Em um desses desentendimentos, Rafael Ilha chegou a pedir a eliminação da colega alegando ter sofrido agressão física dela. Ela, por sua vez, foi contida pelo namorado, João Zoli, e acabou caindo no choro no quarto.

A maior parte das discussões envolvendo Gabi, no entanto, aconteceram com Nadja Pessoa. As duas chegaram a colocar o dedo na cara uma da outra e ficaram perto de se agredirem mais de uma vez. Gabi, inclusive, quebrou um prato durante um desentendimento com a colega de programa.

Além de Gabi e Evandro, também foi indicada para a roça desta semana a ex-paquita Catia Paganote, que acabou se livrando da berlinda ao vencer a prova do fazendeiro, ocorrida na última terça-feira (2).

Também já foram eliminados do programa o ex-jogador de futebol Aloísio Chulapa, a cantora Perlla, a jornalista Ana Paula Renault, o ator Sandro Pedroso e a atriz Vida Vlatt. Essa última teve seu contrato com a Record rescindido depois de atender uma ligação do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, sem saber que estava no ar..