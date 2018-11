A Fazenda: Gabi diz que João Zoli mudou sua vida e diz estar apaixonada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A participante Gabi Prado, 31, teve uma conversa intensa com a amiga Nadja Pessoa nesta segunda-feira (8). Ela disse que não irá mais negar sua paixão por João Zoli, o peão com quem vive um romance desde os primeiros dias do reality.

"É o João que me ajuda todos os dias para não estar em meio de fofoca. Ele não ficou bravo por estar na baia comigo. É muito mais fácil, se eu comparar com os primeiros dias em que eu não estava com ele. Ele mudou minha vida aqui dentro. De verdade", contou Gabi.

Há duas semanas atrás, no dia 29 de setembro, a modelo confessou para Zoli que estava preocupada com a reação de seu ex-namorado. Ela comentou que resolveu terminar com ele por causa do confinamento, já que não queria se preocupar com ciúmes de ambos os lados.

O músico João Zoli apoiou Gabi, mas comentou sobre suas mudanças de opinião e humor. "Você está certa em se preocupar. Mas eu não entendo é que num dia você quer ficar comigo, no outro já não quer", disse.

Na ocasião, Gabi discordou de Zoli. "Não posso ter a duvida, é isso? Então a gente termina. Não sei como eu vou acordar amanhã, tenho direito de ter a dúvida. Já vamos ter a certeza de que não mais, pronto", disse.

Durante uma festa que aconteceu na casa na sexta-feira, 21, Léo Stronda ficou incomodado com a proximidade entre a modelo Gabi Prado e o músico João Zoli.

Conversando com a ex-paquita Cátia Paganote, disse que não ficaria com Gabi, que havia demonstrado interesse nele anteriormente. "A Gabi não é flor para se cheirar, eu falei para ele [Zoli]", disse Stronda para Cátia. "Eu falei: 'eu acho que a sua [Gabi] postura é postura de piranha e eu não fico jamais'".