A Fazenda: Luane Dias é eliminada do reality com 28,30% dos votos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luane Dias é a oitava eliminada de A Fazenda, com 28,30% dos votos. Ela perdeu a disputa com Catia Paganote pela preferência do público. Na votação para a roça, Luane havia sido indicada por Rafael Ilha.

A youtuber deixa o namorado Leo Stronda no confinamento. Os dois se paqueravam desde o começo do programa. Com um mês de namoro, Stronda comemorou a data com um buquê de flores.

Os dois ainda chegaram a planejar um casamento. Leo e Luane concordaram que o cenário da comemoração será o castelo Itaipava, local de gravação do clipe "Beijinho no Ombro", de Valesca Popozuda.

Durante a votação para a roça, o fazendeiro da semana, Rafael Ilha votou em Luane Dias, que recebeu o poder da chama vermelha de Felipe Sertanejo. De acordo com o envelope, se Rafael indicasse Luane para a roça, ele ganharia R$ 20 mil. "Meu plano era colocar o Caique, a Luane era minha segunda opção."

Gabi Prado foi a maior amiga de Luane. As duas criaram o programa Feijãpo com Arroz, em que elas entrevistavam os outros peões. Luane também ganhou fama de dorminhoca e recebeu críticas por não ajudar nas tarefas da sede.